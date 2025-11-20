Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» - Τη βίαιη προσαγωγή του ζητά η αντιπολίτευση

Στον εισαγγελέα διαβιβάζει άμεσα η ΝΔ την υπόθεση του «Φραπέ», ο οποίος αρνήθηκε να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή, ενώ την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση ζητά να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του.

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σημείωσε πως η άρνησή του να καταθέσει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου, ζητώντας να διαβιβαστεί άμεσα το υπόμνημα στον εισαγγελέα.

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας πως «η μη εμφάνισή του στην επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία».

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε πως θα διερευνηθεί άμεσα στο κατά πόσο δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» ζητά το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ, μέσω της εισηγήτριάς του Μιλένας Αποστολάκη, ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη, καθώς όπως τόνισε, έχει υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και μαρτυρίας, δεδομένου πως δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή του υπόπτου.

Να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής αιτείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν και τα μικρότερα κόμματα

«Αδιανόητη» και «προσβλητική» χαρακτήρισε τη στάση του Γιώργου Ξυλούρη ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας «ναι» στην έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής και καλώντας τον να έρθει στην επιτροπή και να ασκήσει τα δικαιώματα και ακολούθως η επιτροπή να αποφασίσει για τυχόν εξαίρεσή του.

Για «απαράδεκτη συμπαιγνία κυβέρνησης και μάρτυρα», έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ ζητώντας κι εκείνος να προσαχθεί ο μάρτυρας. Στο ίδιο μήκος κύματος, συμφωνώντας να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής, εμφανίστηκε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς.