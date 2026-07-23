Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία Γεωργίου – Στον ανακριτή
Οδηγείται στον ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία.
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στον ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία.
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σε σχέση με τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. .
Ο 28χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας, ενώ πλέον η υπόθεση περνά στο στάδιο της ανάκρισης, μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος του.
Τι είπε στις αρχές ο Αιγύπτιος
Μεταξύ θύτη και θύματος φέρεται να προηγήθηκε καβγάς, όπως υποστήριξε ο 28χρονος στην απολογία του, με τον δράστη να δηλώνει κυνικά στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα». Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκαν στην ίδια παρέα το μοιραίο βράδυ, με τους δύο άνδρες να καταναλώνουν αλκοόλ. Στη συνέχεια, κατά την ίδια εκδοχή, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει σπίτι του, ωστόσο σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Εκεί οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, για λόγο που ο 28χρονος εξήγησε στους αστυνομικούς, η οποία φέρεται να κατέληξε σε σωματική συμπλοκή.
Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, γυμνός και σε εμβρυϊκή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος.