Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία Γεωργίου – Στον ανακριτή

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στον ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σε σχέση με τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. .

Ο 28χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας, ενώ πλέον η υπόθεση περνά στο στάδιο της ανάκρισης, μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος του.

Τι είπε στις αρχές ο Αιγύπτιος

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Μεταξύ θύτη και θύματος φέρεται να προηγήθηκε καβγάς, όπως υποστήριξε ο 28χρονος στην απολογία του, με τον δράστη να δηλώνει κυνικά στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα». Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκαν στην ίδια παρέα το μοιραίο βράδυ, με τους δύο άνδρες να καταναλώνουν αλκοόλ. Στη συνέχεια, κατά την ίδια εκδοχή, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει σπίτι του, ωστόσο σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, για λόγο που ο 28χρονος εξήγησε στους αστυνομικούς, η οποία φέρεται να κατέληξε σε σωματική συμπλοκή.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, γυμνός και σε εμβρυϊκή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος.