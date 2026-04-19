Στον Ευαγγελισμό από νωρίς το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Παρέμεινε για 4 ώρες

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμό» βρέθηκε και σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται πως στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφκι - Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο (18/4).



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο πριν τις 08:30 το πρωί της Κυριακής και αποχώρησε περίπου στις 12:30.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ενημερώθηκε επίσης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα και δίνει τη δική του μάχη στην Εντατική. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη.



Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε σε διακριτικό πλαίσιο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι εισήλθε και εξήλθε όχι από την κεντρική πύλη του «Ευαγγελισμού αλλά από άλλο σημείο του νοσοκομείου.

«Δεν θα σιωπήσω στην τοξικότητα»

Με μια συγκινητική αναφορά στον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μυλωνάκη και τη μάχη που δίνει για την υγεία του τις τελευταίες ημέρες, ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εύχεται στον Γιώργο Μυλωνάκη να βγει νικητής. «Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του», αναφέρει. Ακόμα, τονίζει ότι δεν μπορεί να σιωπήσει «μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας, που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες».

«Δολοφονία χαρακτήρων υπό τον μανδύα της δημοσιογραφίας»

«Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χαιρετίζω την απόφαση των 11 να δεχτούν άρση ασυλίας»

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός απαντά εμμέσως πλην σαφώς, στους βουλευτές που εγείρουν ενστάσεις για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μείνουν σκιές.

«Εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων.

Γι' αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».

«Μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας. Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο συμπέρασμα που αναδείχθηκε την Πέμπτη: ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί, επιτέλους, το πελατειακό κράτος και να εκσυγχρονιστεί η δημόσια ζωή», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Μήνυμα για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει επίσης εκτενή αναφορά και στις εξελίξεις γύρω από το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι αν χρειαστεί θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Προσβλέπουμε σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς ενδεχόμενη παράταση της κρίσης αυξάνει και τις αβεβαιότητες για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά τις εξωγενείς πιέσεις, σύμφωνα και με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρά χαμηλότερους από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά το Ταμείο, υψηλότερους ωστόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις.

Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.