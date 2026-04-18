Στον «Ευαγγελισμό» και σήμερα ο Μητσοτάκης για Μαρέβα και Μυλωνάκη - Έμεινε για μιάμιση ώρα

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/4) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη.

Σημειώνεται πως στο νοσοκομείο των Αθηνών εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία είχε μία σύντομη νοσηλεία λόγω στομαχικών διαταραχών στη Λάρισα αλλά με την επιστροφή της στην Αθήνα μετέβη στο «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύεται, όπως αποκάλυψε χθες ο FLASH.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη παραμένει σταθερή. Σημειώνεται ότι η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο κατά τις 11:30, παρέμεινε για μιάμιση ώρα, και κατά τη μια το μεσημέρι αποχώρησε.