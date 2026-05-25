Στον «φούρνο» η Γαλλία: «Θερμικός θόλος» προκάλεσε πρωτοφανές κύμα καύσωνα

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας, και στο Παρίσι, με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα να πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος σκαρφάλωσε σε τιμές ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμη και τους 30 βαθμούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στην πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, περίπου δέκα δρομείς σε άλλον αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την γαλλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν οι τοπικές Αρχές, το κύμα ζέστης αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω και τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Face à l’épisode de fortes chaleurs en cours depuis plusieurs jours qui devrait se poursuivre au moins jusqu’à lundi, Météo-France a décidé de maintenir ou placer 13 départements en vigilance jaune

➡️ https://t.co/WIbj4SLTXS pic.twitter.com/H351diCZBL — 20 Minutes (@20Minutes) May 24, 2026

Σε κίτρινο συναγερμό πολλές περιοχές

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35°C στη δυτική Γαλλία.

Όπως επεσήμανε το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ