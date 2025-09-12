Στον Γεραπετρίτη ο Χατζηβασιλείου - «Δίνεις μάχες για το εθνικό συμφέρον»

Δύο παλιοί γνώριμοι συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο λόγος για το μέχρι πρότινος Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Οι δυο τους, άλλωστε, είχαν αναπτύξει πολύ καλή χημεία, όσο συνεργάζονταν στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας. Στην ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερρών έπλεξε το εγκώμιο του κ. Γεραπετρίτη επισημαίνοντας ότι «δίνει μάχες για το εθνικό συμφέρον» και τόνισε ότι «συζητήσαμε για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τη μεγάλη εθνική επιτυχία με τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Η κυβέρνηση κινείται με στρατηγική και θωρακίζει σταθερά τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας στη βάση του διεθνούς δικαίου». Ο Τάσος Χατζηβασιλείου κατέληξε λέγοντας ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών έχει την απόλυτη στήριξή μας στη δύσκολη αποστολή που του έχει ανατεθεί, σε μια δύσκολη περίοδο διεθνών ανακατατάξεων»