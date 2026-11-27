Σε μία ασυνήθιστη κίνηση, δηλωτική, πάντως, της κρισιμότητας των στιγμών, αλλά και του χαρακτήρα θρίλερ, που έχουν προσλάβει πλέον οι διαπραγματεύσεις στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ προέβη χθες βράδυ από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ εξελισσόταν η διαπραγμάτευση ανά ομάδες κρατών – μελών για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034), ο Έλληνας πρωθυπουργός προειδοποίησε σε δραματικούς τόνους σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τυχόν βαθύτερες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ακυρώνουν τις διακηρύξεις της Ένωσης περί ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο απορριμμάτων της ευρωπαϊκής ιστορίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός «απαντώντας» κατ ουσίαν στο διαφαινόμενο αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις των 27 Ευρωπαίων ηγετών με στόχο την επίτευξη ενός έντιμου συμβιβασμού γύρω από την κατανομή κονδυλίων και πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Φαινόταν από το βράδυ της Πέμπτης πως δεν ήταν καθόλου βέβαιο πως θα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις επί της συμβιβαστικής πρότασης του Αντόνιο Κόστα, ύψους 1,78 τρισ. ευρώ κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε αργότερα καθώς ανακοινώθηκε πως η Σύνοδος Κορυφής οδηγήθηκε σε αδιέξοδο καθώς «ναυάγησαν» οι διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό. Μάλιστα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής δεν θα συνεχιστούν την Παρασκευή, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ των κρατών – μελών.

Η αρχική πρόβλεψη ήταν, πάντως, για διήμερες εργασίες της έκτακτης Συνόδου Κορυφής, ενώ δεν ήταν λίγοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταξύ των οποίων και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, που προεξοφλούσαν ότι δεν είναι καθόλου βέβαιη η επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης ούτε και στην επερχόμενη τακτική Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, που εξ αρχής είχε τεθεί ως το απώτατο χρονικό όριο για την οριστικοποίηση μίας αξιοπρεπούς συμβιβαστικής λύσης.

Η στάση της Ελλάδας

Εν μέσω βαθιών διαφωνιών ανάμεσα στους «27» της ΕΕ για το πώς πρέπει να κατανεμηθούν οι πόροι του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή των εργασιών του νέου ευρωπαϊκού ραντεβού κορυφής ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στους πόρους για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο χθες το πρωί ο κ. Μητσοτάκης επιμένοντας ότι μία ισχυρή Ευρώπη δεν μπορεί να συμβαδίζει με έναν αδύναμο προϋπολογισμό.

Προφανώς και η Ελλάδα δεν είναι μόνη της αναφορικά με τις προαναφερθείσες επιδιώξεις. Μία από τις ηγετικές μορφές των «Φίλων της Συνοχής», η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται «έτη φωτός μακριά από μία συμφωνία» επιβεβαιώνοντας ότι η Ρώμη δεν… καίγεται να βάλει την υπογραφή της σε ένα κείμενο μόνο και μόνο για να τηρηθούν οι (ασφυκτικές) προθεσμίες του Δεκεμβρίου.

Όρους, πάντως, θέτει και το αντίπαλο στρατόπεδο. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς απείλησε να μπλοκάρει μία πιθανή συμφωνία, εάν δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή και των 27 στην οικονομική στήριξη της Ουκρανίας και αυτό γιατί Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από το νέο πακέτο, ύψους 45 δις ευρώ, που έχει βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.