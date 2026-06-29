Στον «κλίβανο» η Ευρώπη: Πάνω από 130 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών

Η Ευρώπη εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν προβλήματα στην καθημερινότητα, τις μεταφορές, την ηλεκτροπαραγωγή και τα συστήματα υγείας πολλών χωρών.

Πάνω από 130 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με την Κυριακή, όταν οι αντίστοιχες προβλέψεις αφορούσαν περισσότερους από 190 εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράλληλα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερους από 269 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης (εκτός Τουρκίας), έναντι άνω των 380 εκατομμυρίων την προηγούμενη ημέρα.

Η ανάλυση του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, σε πληθυσμιακές εκτιμήσεις του Joint Research Center για το 2025 και σε στοιχεία της αυστριακής ΜΚΟ Klimadashboard.

Reuters

Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και αυξανόμενες επιπτώσεις

Σε πολλές περιοχές της ηπείρου οι θερμοκρασίες αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης να γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.

Εκτός από την πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας, προβλήματα καταγράφονται στις υποδομές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στις μεταφορές.

Heat map shows high temperatures across Europe https://t.co/q9CeR3qUCK — Reuters (@Reuters) June 29, 2026

Περίπου 1.000 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι οι επιπλέον θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα ανέρχονται σε περίπου 1.000, με τα περισσότερα θύματα να είναι ηλικιωμένοι.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από μονάδες φροντίδας και ιδιωτικές κατοικίες.

Reuters

Κανόνια νερού για να δροσιστούν οι πολίτες στο Βερολίνο

Στη Γερμανία, οι εικόνες από το Βερολίνο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου, με αστυνομικά οχήματα να χρησιμοποιούν κανόνια νερού για να δροσίσουν πολίτες που βρίσκονταν σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να φροντίζουν για τη συνεχή ενυδάτωσή τους.

Η ακραία ζέστη έχει προκαλέσει και σημαντικές δυσλειτουργίες στις μεταφορές. Στη Γερμανία περιορίστηκαν δρομολόγια τρένων σε βασικές γραμμές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ στη Λειψία ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του δικτύου τραμ.

Η μείωση της στάθμης και η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών δημιουργούν προβλήματα και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός του Πακς αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή του, καθώς τα νερά του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων έχουν υπερθερμανθεί.

Ανησυχία στην Ιταλία για τον ποταμό Πάδο

Στην Ιταλία, η μειωμένη παροχή νερού στον ποταμό Πάδο επιτρέπει στο θαλασσινό νερό να εισχωρεί βαθύτερα στην ενδοχώρα, προκαλώντας ανησυχία για τις καλλιέργειες αλλά και για τα προστατευόμενα οικοσυστήματα του δέλτα του ποταμού.