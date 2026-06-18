Στον «κλοιό» του καύσωνα ξανά η Ευρώπη: Θερμικός θόλος φέρνει 40άρια και τροπικές νύχτες

Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές.

Ο υδράργυρος πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές χώρες, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γαλλία, όπου οι αρχές έχουν ήδη ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα προστασίας, καθώς η ζέστη επηρεάζει σχολεία, μεταφορές και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

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Γαλλία: 26 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό



Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έχει θέσει 26 διαμερίσματα σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού για καύσωνα. Το κύμα ζέστης επηρεάζει την περιοχή του Παρισιού και επεκτείνεται προς τα ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τη Βουργουνδία.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, με την κορύφωση να τοποθετείται την Κυριακή ή τη Δευτέρα, όταν η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του θερινού ηλιοστασίου.

Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά και ευάλωτες ομάδες.

Σχολεία χωρίς ανάσα: Το δίλημμα των αρχών



Η ακραία ζέστη έχει δημιουργήσει δύσκολες αποφάσεις για τις τοπικές αρχές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα σχολεία πρέπει να κλείσουν για την προστασία των μαθητών ή να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους μαθητές λυκείου που συμμετέχουν στις εξετάσεις για το απολυτήριο. Πολλές αίθουσες δεν διαθέτουν επαρκή κλιματισμό, με αποτέλεσμα οι μαθητές να γράφουν μέσα σε συνθήκες έντονης θερμικής πίεσης.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις προφορικές εξετάσεις, με μετακινήσεις ωρών ή ημερών, ενώ ζήτησε να αποφεύγονται οι εξετάσεις τις απογευματινές ώρες.

Προβλήματα στις μετακινήσεις – Ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων

Ο καύσωνας επηρεάζει και τις μεταφορές. Η SNCF, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας, ανακοίνωσε την ακύρωση 71 δρομολογίων μέχρι τη Δευτέρα, λόγω πιθανών προβλημάτων στα συστήματα κλιματισμού.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τα δρομολόγιά τους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο.

Reuters

Η νέα απειλή: Οι «τροπικές νύχτες»



Πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας, οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα για ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και συχνότερο: τις τροπικές νύχτες.

Πρόκειται για τις νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακάμψει από την καταπόνηση της ημέρας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη στις πόλεις, όπου το τσιμέντο, η άσφαλτος και τα κτίρια δημιουργούν το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», κρατώντας τη ζέστη εγκλωβισμένη ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.

Reuters

Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία προετοιμάζονται για ακραίες θερμοκρασίες



Το κύμα ζέστης δεν περιορίζεται στη Γαλλία.

Στην Ισπανία, πόλεις όπως η Σεβίλλη, η Κόρδοβα και η Σαραγόσα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς.

Στην Πορτογαλία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ενώ σε αρκετές περιοχές δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν επίσης τους 40 βαθμούς.

Στην Ιταλία, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία θερμική επιβάρυνση σε 17 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, η Φλωρεντία, το Τορίνο και η Μπολόνια. Οι αρχές παρακολουθούν παράλληλα τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα στη Σαρδηνία.

Στη Γερμανία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ το φαινόμενο θα συνοδευτεί από έντονες καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Reuters

Ο «θερμικός θόλος» που παγιδεύει τη ζέστη



Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι πίσω από τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας, γνωστός ως «θερμικός θόλος».

Το σύστημα αυτό λειτουργεί σαν ένα αόρατο καπάκι στην ατμόσφαιρα: εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες κοντά στο έδαφος και εμποδίζει την είσοδο ψυχρότερων ρευμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν ολόκληρες περιοχές.

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει το καλοκαίρι της Ευρώπης

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα κύματα καύσωνα εμφανίζονται πλέον συχνότερα και νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, που συνδέεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων φαινομένων.

Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το νέο κύμα καύσωνα αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά έναν όλο και πιο συχνό καλοκαιρινό κίνδυνο.