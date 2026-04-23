Στον Λευκό Οίκο και παρουσία του Τραμπ οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου

Παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου που θα λάβει χώρα στη Ουάσιγκτον την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Στη νέα συνάντηση η Βηρυτός αναμένεται να ζητήσει παράταση της εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Αν και αρχικά οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τελικά θα γίνουν στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδεχθεί τους δύο εκπροσώπους «κατά την άφιξή τους» σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, στη συνάντηση θα μετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι πρέσβεις στις ΗΠΑ του Ισραήλ Γεχιέλ Λάιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι αναμένεται επίσης να συμμετάσχει, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα αιτήματα των δυο πλευρών

Από την πλευρά του, ο Λίβανος θα ζητήσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την παύση της καταστροφής κατοικιών και (την παύση) των επιθέσεων κατά αμάχων, χώρων λατρείας, δημοσιογράφων, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν.

Πρόσθεσε ότι «ελπίζει να μπορέσει να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσει για την αλήθεια για το τι συμβαίνει στον Λίβανο», και τόνισε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να έχει μια επαφή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επίσημη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση για έναν μήνα της εκεχειρίας, η οποία εκπνέει το βράδυ της Κυριακής.

Ο Λίβανος όρισε τον έμπειρο διπλωμάτη Σιμόν Καράμ επικεφαλής της αντιπροσωπείας του για τις διαπραγματεύσεις αυτές.



Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ "δεν έχει σοβαρές διαφωνίες" με τον Λίβανο. "Υπάρχει ένα μόνο εμπόδιο στην ειρήνη και στην εξομάλυνση μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό είναι η Χεζμπολάχ", δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να εργαστούν "μαζί κατά του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας