Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο με τη βοήθεια του Τραμπ

Λίγες ώρες μετά το κρίσιμο, και «παραγωγικό» όπως χαρακτηρίστηκε, τηλεφώνημα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, το βράδυ της Πέμπτης 16/10, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στα αιτήματα που θα θέσει ο Ουκρανός πρόεδρος για τα οπλικά συστήματα.

«Είναι ένας πολύ δυνατός ηγέτης που έχει περάσει πολλά. Θα συζητήσουμε όλα όσα αναφέραμε στο τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Πούτιν ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» ανέφερε ο Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις.

«Αυτή είναι η στιγμή να τελειώσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη βοήθειά σας» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μόλις πήρε τον λόγο. «Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Είχα συναντήσεις με στρατιωτικές εταιρείες μετά την παρέμβασή σας. Είναι έτοιμες να βοηθήσουν μετά από όλες τις επιθέσεις στις υποδομές μας, μιλήσαμε για την αεράμυνα» συνέχισε.

Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα είναι διπλή και ότι θα παραμείνει σε επαφή με τον Ζελένσκι.

Τι αναμένεται να ζητήσει ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πιέσει τις ΗΠΑ να στείλουν πυραύλους Cruise Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των ρωσικών δυνάμεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όταν όμως ρωτήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να «εξαντλήσει» το απόθεμα πυραύλων των ΗΠΑ. «Τους χρειαζόμαστε κι εμείς... οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό», είπε.

Η τρίτη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι σε έναν χρόνο

Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο. Η τελευταία φορά που ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Τραμπ ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι ήταν εξαιρετικά σύντομη ωστόσο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πίστευε πως η Ρωσία ήταν μια «χάρτινη τίγρης» και ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε στον πόλεμο - μια απότομη αλλαγή θέσης που φάνηκε να εξέπληξε ακόμη και την ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Ας πάρουν πίσω τη γη τους», είπε για τους Ουκρανούς.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ - κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ - φαινόταν να είναι ακόμη πεπεισμένος ότι μια ανταλλαγή εδαφών θα ήταν ο δρόμος προς τα εμπρός.

Μόσχα: «Οι Tomahawk δεν θα αλλάξουν την έκβαση του πολέμου»

Το Κρεμλίνο τονίζει ότι το τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ διήρκεσε δυόμισι ώρες, είχε σαφώς ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά ήταν ειλικρινές και εμπιστευτικό. Οι Tomahawk, σημειώνει η ρωσική πλευρά, δεν θα αλλάξουν την έκβαση του πολέμου, κάτι που επιβεβαιώνουν και διεθνείς αναλυτές.

Ο Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για την ειρήνη στη Γαζα και κατηγόρησε το Κίεβο ότι χτυπά πολιτικούς στόχους στη Ρωσία καθώς και ότι χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους επειδή χάνει τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη Βουδαπέστη και ο πρόεδρός μας υποστήριξε αμέσως την ιδέα της διεξαγωγής μιας πιθανής συνόδου κορυφής σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Συνολικά, θα έλεγα ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ ήταν πολύ χρήσιμη και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή», τόνισε το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Ακόμα, την κατασκευή υποθαλάσσιου τούνελ στον Βερίγγειο Πορθμό, το οποίο θα ενώνει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ πρότεινε ο ειδικός σύμβουλος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ. Ενέπλεξε, μάλιστα, και τον Μασκ υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος κατασκευής.