«Στοπ» του ΕΟΦ σε διαφημίσεις συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων

Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ.

Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα/επιδραστικά άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο Ε.Ο.Φ. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους.

Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας:

  1. Σχετικά με τα Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
    Η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση προβολή συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο ευρύ κοινό απαγορεύεται απολύτως.
  2. Υπό έρευνα φάρμακα:
    Η οποιαδήποτε αναφορά σε σκευάσματα που βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών και δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προβολή στο κοινό των παραπάνω σκευασμάτων ως θεραπευτικές λύσεις είναι παράνομη.

Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων.

«Η ενημέρωση του κοινού για νόσους επιτρέπεται αποκλειστικά σε γενικό πλαίσιο, χωρίς καμία αναφορά σε συνταγογραφούμενα και υπό έρευνα φάρμακα ή σε δραστικές ουσίες που παραπέμπουν ευθέως σε αυτά».

