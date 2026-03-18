Στόπιρα: Ο «φύλακας άγγελος» που οδήγησε το Πράσινο Ακρωτήρι στο όνειρο του Μουντιάλ

Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι γεμάτη με στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο, αλλά αυτό που συνέβη στις 13 Οκτωβρίου 2025 στην Πράια ξεπερνά κάθε φαντασία.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, μια νησιωτική χώρα με μόλις 600.000 κατοίκους, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση στην τελική φάση ενός Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-0 του Εσουατίνι και κατακτώντας την κορυφή του ομίλου του. Το «κερασάκι στην τούρτα» αυτού του θριάμβου έβαλε ένας άνθρωπος που συμβολίζει ολόκληρη τη διαδρομή του έθνους. Ο 37χρονος αμυντικός Στόπιρα.

Η επιστροφή του ηγέτη και το ιστορικό γκολ

Ο Στόπιρα, ένας από τους πρώτους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της χώρας με σπουδαία θητεία στην Ευρώπη και εμβληματική παρουσία στην ουγγρική Φέχερβαρ, είχε αρχικά αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, όμως επέστρεψε για να προσφέρει εμπειρία και ηρεμία στο κυνήγι του μεγάλου ονείρου.

Στο καθοριστικό ματς, πέρασε ως αλλαγή και σημείωσε το τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, μόλις το τέταρτο στην εικοσαετή καριέρα του με το εθνόσημο, σφραγίζοντας με τον πιο σημειολογικό τρόπο την πρόκριση στα γήπεδα της Αμερικής.

Η διαδρομή προς τη δόξα δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, καθώς οι «μπλε καρχαρίες» χρειάστηκε να προσπεράσουν το εμπόδιο του μεγαθηρίου που ακούει στο όνομα Καμερούν στον 4ο προκριματικό όμιλο της Αφρικής, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς σε 10 αγώνες (7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα).

Ο δρόμος των «μπλε καρχαριών» προς την κορυφή

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, η ομάδα του Πέδρο Μπρίτο έδειξε τρομερή συνοχή και πλέον, το Πράσινο Ακρωτήρι ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του το καλοκαίρι του 2026, όπου η κλήρωση το έφερε σε έναν απαιτητικό όμιλο με μεγάλες προκλήσεις.

Με έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνά τις 600.000, το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί πλέον τη δεύτερη μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μοναδικό κράτος που διατηρεί τα πρωτεία σε αυτή την κατηγορία είναι η Ισλανδία των 332.000 κατοίκων, η οποία είχε εντυπωσιάσει με την παρουσία της στη διοργάνωση του 2018 στη Ρωσία.

Το ραντεβού με την ιστορία στα γήπεδα του Μουντιάλ

Οι νησιώτες θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 15 Ιουνίου 2026 στην Ατλάντα αντιμετωπίζοντας την Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης 2024, θα συνεχίσουν στις 21 Ιουνίου στο Μαϊάμι κόντρα στην Ουρουγουάη, ενώ θα κλείσουν τη φάση των ομίλων στις 26 Ιουνίου στο Χιούστον απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Για τον Στόπιρα και την παρέα του, η συμμετοχή και μόνο ανάμεσα στους κορυφαίους του πλανήτη αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη νίκη στην αθλητική ιστορία της πατρίδας του, αποδεικνύοντας πως στο ποδόσφαιρο κανένα όνειρο δεν είναι πολύ μεγάλο για μια μικρή χώρα.

🇨🇻 O último ano de Stopira… uma história digna de filme.



5 de junho de 2024: o capitão despede-se da Seleção de Cabo Verde. Um símbolo, um líder, um guerreiro que acreditava já ter cumprido o seu ciclo.



Mas o destino tinha outros planos.



2 de setembro de 2025: com várias…

Η παρουσία του αρχηγού στο Μουντιάλ είναι η καλύτερη επιβράβευση για τη μεγάλη του προσφορά και το πείσμα που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.