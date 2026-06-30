«Στούντιο 4»: «Νιώθουμε ευγνωμοσύνη, θα τα ξαναπούμε» - Το αντίο Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

Τέλος εποχής και για την απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 που με το «Στούντιο 4» που παρουσίαζαν επί πέντε χρόνια η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος γνώρισε απρόσμενη επιτυχία και κέντρισε το ενδιαφέρον του ΣΚΑΪ που τους πολιορκούσε επί σειρά ετών και τελικά τους κέρδισε (σύντομα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις)!

Στην τελευταία εκπομπή της σεζόν για την ΕΡΤ οι δύο παρουσιαστές μίλησαν με ευγνωμοσύνη για τη δημόσια τηλεόραση και τους ανθρώπους της, ενώ ευχαρίστησαν και όλους τους συνεργάτες τους.

«Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και όπως κάθε αποχαιρετισμός είναι και λίγο δυσάρεστος, είναι και στενάχωρος, είναι και ευχάριστος με την έννοια ότι τελειώνει μια εποχή. Ήτανε μια πολύ ωραία σεζόν, υπέροχη, δημιουργική, χαρούμενη, συναινετική. Φέτος νομίζω ήταν μια χρονιά που ήμασταν λίγο περισσότερο κοντά ο ένας στον άλλον», είπε ο Θανάσης.

«Όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη. Νιώθω ευγνωμοσύνη, όπως πάντα. Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση της ΕΡΤ, ευχαριστούμε όλη την ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, εδώ στην Κατεχάκη, τα παιδιά που είναι εδώ κάτω και γίνανε και φίλοι μας. Έχουμε κάνει φίλους εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές μας. Πραγματικά εσείς είστε το Στούντιο 4. Το Στούντιο 4 είναι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι ευτυχώς. Είστε πολλοί και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλη αυτή την αγάπη που μας δώσατε», είπε με τη σειρά της η Νάνσυ.

«Καλό καλοκαίρι, να περάσετε ωραία, να συναντήσετε άλλους ανθρώπους, να κάνετε ότι σας πει το μυαλό, το σώμα και τα κουράγια σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε, γεια σας», είπε στο φινάλε ο Θανάσης και όλη η ομάδα της εκπομπής έκανε μια μεγάλη αγκαλιά