Στουρνάρας στην Ομάδα Αλήθειας: «Απόπειρα εκβιασμού από τον ΣΥΡΙΖΑ – Ή παραιτούμαι ή κάνω το καθήκον μου»

Σε σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις και απόπειρα εκβιασμού με φόντο την Τράπεζα Αττικής προχώρησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας», περιγράφοντας άγνωστες πτυχές της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την Τράπεζα Αττικής και στη συνεργασία που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».

Ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ως επόπτης, διαπίστωσε «περίεργα πράγματα» σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις δανείων στην Τράπεζα Αττικής, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση απομάκρυνσης της τότε διοίκησης μέσω αφαίρεσης του «fit and proper».

Όπως ανέφερε, υπήρξε αρχικά συμφωνία με την τότε κυβέρνηση για την επιλογή νέας διοίκησης, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις πλευρές. Ωστόσο, λίγο αργότερα –και ενώ είχε επιλεγεί νέα διοίκηση μέσω headhunter– ανακοινώθηκαν διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούσαν να εγκριθούν από την εποπτική αρχή. «Τα πρόσωπα που προτείνονταν δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, καθώς στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το fit and proper», τόνισε.

«Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου»

Ο διοικητής της ΤτΕ περιέγραψε ως κομβική στιγμή την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, όταν –όπως είπε– πραγματοποιήθηκε έλεγχος από ΣΔΟΕ και Οικονομική Αστυνομία στο γραφείο της συζύγου του. «Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο», ανέφερε, προσθέτοντας πως εκείνη του είπε: «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω».

Τελικά, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην απομάκρυνση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής και απαγόρευσε τη χορήγηση νέων δανείων έως τον ορισμό νέας διοίκησης.

Επίσης, ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε ένα δίλημμα που αντιμετώπισε: «Ή συνεχίζω στον δρόμο της αρετής ή παραιτούμαι ή κάνω αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Αποφάσισα το πρώτο». Όπως σημείωσε, θεώρησε καθήκον του να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, ακόμη και υπό πίεση.

Η στήριξη από τον Μάριο Ντράγκι στην ΕΚΤ

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε ότι ο τότε πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ζήτησε από τα μέλη να σηκωθούν όρθια και να τον χειροκροτήσουν. «Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη», φέρεται να είπε ο Ντράγκι, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ.