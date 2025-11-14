Στους 3 οι νεκροί από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Στοκχόλμη - «Ήταν εξωπραγματικό, χάος»

Στους 3 ανήλθε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό, από την πτώση διώροφου λεωφορείου σε στάση όπου περίμεναν άνθρωποι αργά το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρουν βαριά τραύματα.

Πολλοί αστυνομικοί, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Ομάδες διασωστών μπήκαν κάτω από το διώροφο λεωφορείο, κατά τα φαινόμενα για να απεγκλωβίσουν επιβάτες. Η κεντρική αρτηρία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία αργά το βράδυ.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός» σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η έρευνα θα καθορίσει το τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι έγινε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», πρόσθεσε. Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα.

Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είπε η εκπρόσωπος. «Θα τον ανακρίνουμε, κατόπιν θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή αν θα κρατηθεί», πρόσθεσε η Νόρτον.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση, ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν στα σπίτια τους για να βρεθούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή να περάσουν μια ήσυχη βραδιά», σχολίασε.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Μισέλ Μακέι, είπε στην εφημερίδα Expressen ότι αποβιβαζόταν από άλλο λεωφορείο στο ίδιο σημείο. «Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε.

Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Η Μακέι, που είναι νοσηλεύτρια, είπε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες πεσμένους στο έδαφος. Μαζί με έναν άλλον περαστικό, έναν γιατρό, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς.

«Μας είπαν να μείνουμε δίπλα στα πτώματα. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν άσκηση. Ότι ίσως να ήταν κούκλες. Ήταν εξωπραγματικό. Χάος», περιέγραψε.