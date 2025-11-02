Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για το εθνικό απολυτήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν την προσεχή Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, μαθητές και φοιτητές σε ολόκληρη τη χώρα, με βασική αφορμή το Εθνικό Απολυτήριο, το νέο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο, όπως καταγγέλλουν, αυξάνει τον εξεταστικό φόρτο, μετατρέποντας κάθε τάξη του Λυκείου σε μια διαδικασία αντίστοιχη των Πανελλαδικών, με επιπλέον άγχος και δοκιμασίες.

Οι μαθητικές κοινότητες σε Γυμνάσια και Λύκεια έχουν ήδη συνεδριάσει, με αρκετά σχολεία να ετοιμάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους την ημέρα των συλλαλητηρίων, διαμαρτυρόμενα για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, καθώς και για τις αλλαγές στο λύκειο και το απολυτήριο.

Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνονται η τοποθέτηση καθηγητών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν θα εντείνει την πίεση στους μαθητές.

Οι πόλεις των κινητοποιήσεων

Οι πόλεις στις οποίες έχουν «κλειδώσει» πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, είναι οι ακόλουθες:

Αθήνα, 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 12 το μεσημέρι στο Αγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα, 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου

Αγρίνιο, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο

Αργοστόλι, 11 π.μ. στην πλατεία Βαλλιάνου

Αρτα, 11 π.μ., στην πλατεία Κιλκίς

Βέροια, 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 12 το μεσημέρι στον Θόλο

Γιάννενα, 12 το μεσημέρι στην Περιφέρεια

Γιαννιτσά, 11 π.μ. στην πλατεία ΕΠΟΝ

Ζάκυνθος, 11 π.μ. στην πλατεία Αγ. Μάρκου

Ηράκλειο, 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Καβάλα, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Κατερίνη, 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 12 το μεσημέρι στα Γενικά Λύκεια

Κιλκίς, 11 π.μ. στην πλατεία Ειρήνης

Κοζάνη, 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 11.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Κως, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 12 το μεσημέρι στον Αγ. Μηνά

Μυτιλήνη, 12.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Νάουσα, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Ναύπλιο, 10 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Ξάνθη, 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Πύργος, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Ρέθυμνο, 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο

Ρόδος, 11 π.μ. στην Καπνοβιομηχανία και στις Καμάρες του Πανεπιστημίου

Σάμος, 12.30 μ.μ. στην πλατεία στο Καρλόβασι

Σέρρες, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

Σπάρτη, 12.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Σύρος, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μιαούλη

Τρίκαλα, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Φλώρινα, 1 μ.μ. στην πλατεία Μόδη

Χανιά, 10 π.μ. στην πλατεία Αγοράς

Χίος, 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου

Παράλληλα, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε κλείσιμο σχολών και τμημάτων. Οι φοιτητές αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στις διαγραφές φοιτητών, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια, βελτίωση των υποδομών και φοιτητική μέριμνα χωρίς οικονομικά βάρη.

«Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους»

Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, διεκδικώντας «δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους» και καλύτερες συνθήκες σπουδών, στέγασης και καθημερινότητας.

Ωστόσο, παρά τις αποφάσεις μαθητικών κοινοτήτων για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τα σχολεία δεν θα κλείσουν «αυτόματα». Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη του σχολικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι απουσίες καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Στους δρόμους και οι γονείς

Μια σειρά από ελλείψεις και προβλήματα που παραμένουν στα σχολεία καταγράφει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η οποία καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση κάνει «οικονομία», γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και υποχρεώσεις και προτάσσει ένα συνεκτικό διεκδικητικό πλαίσιο για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά σήμερα.

Αντίστοιχα καλέσματα και ανακοινώσεις για συμμετοχή στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στις 6 Δεκέμβρη απευθύνουν η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής με αφίσα της που αναρτάται στα σχολεία καλεί σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα με ανακοίνωσή της καλεί στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου, κάλεσμα απευθύνει η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ανάλογα καλέσματα απευθύνουν πολλές ακόμη Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων.