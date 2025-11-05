Στους δρόμους οι Γάλλοι για το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο Παρίσι

Τις πόρτες του ανοίγει το πρώτο φυσικό κατάστημα στη Γαλλία ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein παρά τον σάλο που προκλήθηκε εξαιτίας της πώλησης κουκλών ως «σεξουαλικά παιχνίδια».

Αν και η εταιρεία έχει ήδη δεχτεί πρόστιμο, συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, τρεις φορές φέτος στη Γαλλία για παραβίαση των κανονισμών για τα cookies, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και απόκρυψη στοιχείων σχετικά με τη χρήση πλαστικών μικροϊνών, τα εγκαίνια αναμένονται να πραγματοποιηθούν το μεσημέρι.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η δράση της Shein

Από την ανακοίνωση της επικείμενης άφιξής της στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση, η δημαρχία του Παρισιού, αιρετοί αξιωματούχοι, ενώσεις και παράγοντες της γαλλικής βιομηχανίας της ένδυσης έχουν καταδικάσει την εμφάνιση της εταιρείας στη Γαλλία.

Αυτό συνέβη ακόμη και πριν η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, την Κατανάλωση και την Καταπολέμηση της Απάτης (DGCCRF) αποκαλύψει το Σάββατο την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια".

Από τη Δευτέρα η Shein αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εισαγγελία του Παρισιού και θα δεχτεί ερωτήσεις από μια επιτροπή διερεύνησης γεγονότων της Εθνοσυνέλευσης.

Σε εμβληματικό κτίριο του Παρισιού το πρώτο κατάστημα

Το κατάστημα θα βρίσκεται στον 6ο όροφο σε ένα εμβληματικό σύμβολο του παριζιάνικου λιανεμπορίου, το πολυκατάστημα BHV, ένα στολίδι Art Deco που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί έξω από το κτίριο καθώς οργανώσεις και απλοί πολίτες σκοπεύουν να διαδηλώσουν κατά του ανοίγματος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το κτίριο που φιλοξενεί το κατάστημα της SHEIN / Reuters

Ο Φρεντερίκ Μερλάν, ο επικεφαλής της Société des Grands Magasins (SGM), του συνεργάτη της Shein στη Γαλλία και ιδιοκτήτη του BHV από το 2023, διαβεβαίωσε τους πελάτες ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα δεν προέρχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Shein και ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ακόμη και πριν από την άφιξη της Shein στο BHV, αρκετές γαλλικές μάρκες εγκατέλειψαν το πολυκατάστημα, καταγγέλλοντας μια εταιρική σχέση που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι επίσης αντίθετα.

Διαδηλωτές έξω από το κτίριο που φιλοξενεί το κατάστημα της SHEIN / Reuters

Μένει να δούμε αν οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν. Για να τους προσελκύσουν και να προσπαθήσουν να καταστείλουν τη δυσαρέσκεια άλλων συνεργαζόμενων εμπορικών σημάτων, με τις αγορές που πραγματοποιούνται σήμερα στο κατάστημα της Shein οι πελάτες θα παίρνουν ένα κουπόνι ίδιας αξίας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού στο BHV.