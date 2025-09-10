Στους δρόμους οι Γάλλοι με σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» - Συγκρούσεις σε πολλές πόλεις

Στους δρόμους έχουν κατέβει σε δεκάδες πόλεις οι Γάλλοι πολίτες με κεντρικό σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquons tout), από το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας κατά των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών.

Επίσημα η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 190 προσαγωγές ανά την χώρα, εκ των οποίων οι 130 είναι μόνο στο Παρίσι. Οι προσαχθέντες φέρεται να επιχείρησαν να μπλοκάρουν, στο Παρίσι, στη Λυών, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε ότι 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται «επί ποδός» με εντολή να μην ανεχθούν καμία πράξη βίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται «ακροαριστερές οργανώσεις», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά όχι και πράξεις βίας.

Πρεμιέρα του Λεκορνί με μαζικές διαδηλώσεις

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο μερικές ώρες από τη στιγμή που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό μετά από την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού και ο νέος επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης έρχεται αντιμέτωπος με ένα κύμα οργής που σαρώνει τη χώρα.

Η επιλογή του Λεκορνί έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με το Σοσιαλιστικό Κόμμα να καταδικάζει την απόφαση του Μακρόν τονίζοντας ότι κανένα μέλος του κόμματος δεν θα δεχθεί να συμμετάσχει στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Χάος στους δρόμους της Γαλλίας από το κίνημα «Bloquons tout» / Reuters

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες

Ήδη έχουν ξεσπάσει βίαια επεισόδια με ένα λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες στην πόλη της Ρεν.

Ακυρώνονται πτήσεις

Το αεροδρόμιο Entzheim, κοντά στο Στρασβούργο, επηρεάστηκε επίσης από τον αποκλεισμό. Τρεις πτήσεις της Volotea που αναχωρούσαν από την Αλσατία ακυρώθηκαν. Είχαν προορισμό την Τουλούζη, το Μπορντό και τη Μασσαλία.

Ένταση έξω από τα λύκεια του Παρισιού

Η κατάσταση είναι τεταμένη έξω από πολλά σχολεία του Παρισιού, ιδιαίτερα το Lycée Hélène-Boucher στο 20ο διαμέρισμα, όπου έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και της αστυνομίας. Αστυνομικοί της BRAV-M έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Des policiers sont pris à partie par des manifestants lors du blocage du lycée Hélène Boucher à Paris. #10septembre #BloquonsTout pic.twitter.com/sZSyr6OYS3 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 10, 2025

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 75 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από χθες το βράδυ στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή.