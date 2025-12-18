Στους ευρωσοσιαλιστές ο Νίκος Ανδρουλάκης χωρίς τον Τσίπρα «στα πόδια του»

Ευρωπαϊκό «διάλειμμα» από τις εγχώριες υποχρεώσεις πραγματοποιεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ηγετών με αντικείμενο τις συνομιλίες ειρήνευσης στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα, καθώς και θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως το Επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και η Διεύρυνση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να τοποθετηθεί για τα ζητήματα αυτά με βάση τις θέσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας αλλά και υπό το πρίσμα των ελληνικών συμφερόντων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται να αξιοποιήσει το βήμα για την ανάδειξη των αγροτικών κινητοποιήσεων πανευρωπαϊκά ως απόρροια της εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση αλλά και λόγω της διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως περιγράφει στη δικογραφία που απέστειλε στη Βουλή προ μηνών η Ευρωπαία εισαγγελέας.

Χωρίς τον Τσίπρα «στα πόδια του»

Κατά τα λοιπά πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί σε ένα γνώριμο έδαφος όπου πριν μερικά χρόνια συμμετείχε ως παρατηρητής και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον διεκδικεί να επιστρέψει στην ελληνική πολιτική ζωή. Είναι όμως ακόμη άγνωστο με ποια ευρωπαϊκή οικογένεια θα επιθυμούσε να συμπράξει, αφού το ιδεολογικό προφίλ του εγχειρήματός του δεν έχει αποκρυσταλλωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπισή του από την Χαριλάου Τρικούπη είναι σκληρή και προοιωνίζεται μια σκληρή σύγκρουση για την κυριαρχία στον προοδευτικό χώρο, την οποία -προς το παρόν- διατηρεί το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρκετές φορές, όπως και την Τρίτη στη Βουλή, αναφερόμενος φωτογραφικά στον πρώην πρωθυπουργό τόνισε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες και «όσους σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν».

Πιο φαρμακερά είναι τα βέλη που εκτοξεύει η Άννα Διαμαντοπούλου, ιδίως έπειτα από τις αιχμές που άφησε από την Πάτρα κατά του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας. «Το να επιτίθεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε επιλογή συνεργασίας και επέλεξε δύο φορές το πιο ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα, ο οποίος έστειλε επιστολή στον ότι πρέπει να συνεργαστεί με τους δεξιούς στη Γερμανία, ο οποίος πήγε στην Πάτρα – την πατρίδα του Γιώργου Παπανδρέου – και τον αποκάλεσε Πινοσέτ και να έρχεται αυτός ο άνθρωπος και να μιλάει για την δημοκρατική παράταξη νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα θα είναι σε έξαλλη κατάσταση», δήλωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού (ΣΚΑΙ).

Επικριτικός αλλά επιστρατεύοντας το χιούμορ, ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε πριν την επίσκεψη Τσίπρα στην Πάτρα, που αποτελεί «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ ότι του κάνει εντύπωση ότι δεν διάλεξε το Καλέντζι! Όταν δε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας με τον οποίο συνομιλούσε παρατήρησε ότι «μπορεί να κατέβουν οι Καλεντζιώτες» επειδή είναι κοντά στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απαίτησε ο κ. Τσίπρας «να πάει εκείνος, για να προσκυνήσει».

Εξαίρεση στη στρατηγική της επιθετικής απόρριψης του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ο Χάρης Δούκας που τηρεί ήπια στάση απέναντί του και δεν τον αποκλείει από ένα πιθανό προεκλογικό διάλογο, αν και όπως διευκρινίζει «χωρίς το ΠΑΣΟΚ να δίνει συγχωροχάρτι».