Στους κορυφαίους οι Έλληνες ελεύθεροι σκοπευτές - Εντυπωσίασε πολυεθνικός στρατιωτικός διαγωνισμός

Από 17 έως 23 Νοεμβρίου, προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ συμμετείχε στον πολυεθνικό στρατιωτικό διαγωνισμό Ελεύθερων Σκοπευτών «EUROPEAN BEST SNIPER TEAM COMPETITION - 25» (EBST-25), κατόπιν πρόσκλησης του United States Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

Στον διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε χώρα στο πεδίο ασκήσεων Grafenwoher της Γερμανίας (υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες) ζεύγος Ελεύθερων Σκοπευτών της Ζ’ ΜΑΚ κατέκτησε την 3η θέση μεταξύ 35 ομάδων από 22 συμμετέχουσες χώρες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού των ελληνικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων – Ειδικών Δυνάμεων.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά τις τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες χρήσης νέου εξοπλισμού. Η ομάδα ελεύθερων σκοπευτών του Νορβηγικού Στρατού αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό, ακολουθούμενη από την ομάδα ελεύθερων σκοπευτών της Λετονίας στη δεύτερη θέση.

Στις συμμετέχουσες χώρες περιλαμβάνονταν η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.