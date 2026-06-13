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Στους ρυθμούς του Athens Pride κινείται η Αθήνα - Φωτογραφίες και βίντεο από την Πορεία Υπερηφάνειας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Ευγενία Γιαννακέλου avatar
Ευγενία Γιαννακέλου
Update: 19:43

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Με κόσμο έχει πλημμυρίσει σήμερα Σάββατο (13/6) το κέντρο της Αθήνας καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026.

Χιλιάδες είναι οι συμμετέχοντες στο Pride θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα για ισότητα, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η «Πορεία Υπερηφάνειας» ξεκίνησε στις 19:00, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά LGBTQI+ άτομα -και ιδιαίτερα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
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Ελλάδα Athens Pride Αθήνα ΛΟΑΤΚΙ Συγκεντρώσεις

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