Στους ρυθμούς του Athens Pride κινείται η Αθήνα - Φωτογραφίες και βίντεο από την Πορεία Υπερηφάνειας

Με κόσμο έχει πλημμυρίσει σήμερα Σάββατο (13/6) το κέντρο της Αθήνας καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026.

Χιλιάδες είναι οι συμμετέχοντες στο Pride θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα για ισότητα, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Και ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου συμμετέχουν με τον τρόπο τους στο Athens Pride 2026



Βίντεο: Βασίλης Ανδριτσάνος pic.twitter.com/EUYT29tfpW — Flash.gr (@flashgrofficial) June 13, 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η «Πορεία Υπερηφάνειας» ξεκίνησε στις 19:00, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά LGBTQI+ άτομα -και ιδιαίτερα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi