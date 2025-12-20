Στρασβούργο: Εξελίσσοντας το ποδόσφαιρο στην «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Στρασβούργο αποτελεί μία πόλη ορόσημο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μέχρι πρότινος, όλοι γνώριζαν την γραφική πρωτεύουσα της περιφέρειας Γραντ Εστ στη δυτική πλευρά του ποταμού Ρήνου για τις τακτικές συνεδριάσεις των βουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Ωστόσο, ανάμεσα στα γραφεία της Ε.Ε. και το ιστορικό κέντρο της πόλης της βορειοανατολικής Γαλλίας μία νέα ποδοσφαιρική υπερδύναμη αναδύεται. Η ομάδα του Στρασβούργου ξεκίνησε το νέο της οδοιπορικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το 2023, όταν η «BlueCo» του Τοντ Μποέλι, ιδιοκτήτη της Τσέλσι εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της και από τότε κατακτά συνεχόμενα νέες κορυφές.

Η εφαρμογή μίας σύγχρονης επενδυτικής τάσης

Τα τελευταία χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο παρατηρείται μία νέα επενδυτική πρακτική. Οι μεγάλες εταιρείες στρέφονται στην ανάδειξη οργανισμών που διαχερίζονται ένα πλήθος από ποδοσφαιρικές ομάδες. Το φαινόμενο ονομάζεται «multiclub ownership model», δηλαδή μοντέλο πολυϊδιοκτησίας συλλόγων.

A Guardian feature has analysed how multi-club ownership is rapidly reshaping women’s football, led by women investors who argue shared resources can tackle historic underfunding and build independent, women-centred clubs with equality and autonomy.https://t.co/bF0efWKE7c pic.twitter.com/biFFExxK7X — Fare (@farenet) December 19, 2025

Η εταιρεία του Τοντ Μποέλι δε θα μπορούσε να λείπει από τη σύγχρονη αυτή επιχειρηματική τάση. Μετά την Τσέλσι, τον Ιούνιο του 2023 εξασφάλισε τις μετοχές της ομάδας από το Στρασβούργο για περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ και έκτοτε ακολουθεί το μονοπάτι των μεγάλων επενδυτικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο.

Η επένδυση του Μποέλι στην ομάδα του Στρασβούργου μάλιστα έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, αφού από το 2023 όταν και ανέλαβε την ομάδα, η χρηματιστηριακή της αξία έχει υπερδιπλασιαστεί.

Η άμεση πρόοδος και η «θυγατρική» της Τσέλσι

Η «BlueCo» παρέλαβε την ομάδα από το Στρασβούργο στη 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μέσα από τη δραστηριοποίηση του έμπειρου και επαρκώς στελεχωμένου τμήματος σκάουτινγκ του Μποέλι, η ομάδα κατόρθωσε την επόμενη σεζόν να τερματίσει στην 7η θέση, εξασφαλίζοντας μάλιστα το εισιτήριο για το Conference League.

Ανάμεσα στις μεταγραφές τις ομάδας, βρίσκονται δανεικοί από την «μητέρα» του οργανισμού, Τσέλσι, η οποία συνεργάζεται με το Στρασβούργο παραχωρώντας νεαρούς παίκτες, προκειμένου να αποκτήσουν παραστάσεις και εμπειρία μέσα από τον αυξημένο χρόνο συμμετοχής. Η εκτεταμένη επένδυση του Μποέλι δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάδυση μίας νέας δύναμης στο γαλλικό ποδόσφαιρο, αφού η διοίκηση του Στρασβούργου κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι.

Το ισοζύγιο ανάμεσα στα χρήματα που εισέπραξε και τα λεφτά που δαπάνησε στις μεταγραφές από τον Ιούλιο του 2023 βρίσκεται στα -110 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτό το καλοκαίρι, στο οποίο κατάφερε να «μοσχοπουλήσει» τους Ντιαρά και Μπάκουα για 31.5 και 35 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, βρέθηκε σε έλλειμμα 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η (μη) συμμετοχή του Στρασβούργου στο γερμανικό πρωτάθλημα και η πρωτιά στο Κόνφερενς Λιγκ

Το 1914 η ομάδα από το Στρασβούργο εξασφάλισε την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία του Νότιου ομίλου στο γερμανικό πρωτάθλημα, ωστόσο ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος δε της επέτρεψε τη συμμετοχή. Το ταξίδι της «διεθνικής» ομάδας του Στρασβούργου βέβαια στα γήπεδα της Ευρώπης δε σταμάτησε εκεί.

Έναν αιώνα μετά, η ομάδα του Μποέλι κατακτά διαρκώς νέες κορυφές. Έχοντας ένα μπάτζετ, το οποίο υποστηρίζεται από μεγάλα κεφάλαια και σε συνδυασμό με τη στελέχωση του ποδοσοσφαιρικού τμήματος από χαρισματικούς και ανερχόμενους συντελεστές, το Στρασβούργο κατακτά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στην πρώτη της συμμετοχή σε League Phase ευρωπαικής διοργάνωσης, η ομάδα από την βορειοανατολική Γαλλία εξασφάλισε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, τερματίζοντας πρώτη στην βαθμολογική κατάταξη, παραμένοντας αήττητη στη διοργάνωση.

Οι τακτικές καινοτομίες του προπονητή Ροσενιόρ

Ο προπονητής της ομάδας, Λίαμ Ροσενιόρ ανέλαβε τα ηνία του Στρασβούργου τον Ιούλιο του 2024 και έκτοτε έχει εντυπωσιάσει με τις καινοτόμες τακτικές που εφαρμόζει.

Ανεξάρτητα από την επιτυχία της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα (βρίσκεται στην 7η θέση), το Στρασβούργο εξαίρεται για την ανάδειξη νέων ταλέντων, το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει (σκοράρει κατά μέσο όρο 1.5 γκολ ανά παιχνίδι στη Ligue 1), αλλά και τις σύγχρονες προπονητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Ο Άγγλος τεχνικός χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο σχήμα. Το Στρασβούργο παρατάσσεται με 3 αμυντικούς και κατά τη διάρκεια κατοχής της μπάλας, ο τερματοφύλακας επιστρατεύεται και καθίσταται ενεργό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας, αφού λειτουργεί ως δεύτερος κεντρικός αμυντικός.

Οι καινοτόμες μέθοδοι του Ροσενιόρ, μάλιστα κρίθηκαν τόσο επιτυχημένες που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα από τον διακεκριμένο προπονητή της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα στους αγώνες της Premier League.

Η ικανότητα της ομάδας του να αντιμετωπίσει ομάδες που αμύνονται είτε σε υψηλό είτε σε μεσαίο μπλοκ αναδεικνύει την τακτική του ευφυΐα. Ο Ροσενιόρ έχει δημιουργήσει μία «μηχανή», η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε διαφορετική μορφή αμυντικής πίεσης. Παράλληλα, η αθλητικότητα της ομάδας από το Στρασβούργο της επιτρέπει την άμεση μετάβαση από το επιθετικό τρίτο στο αμυντικό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τέλος, ο Ροσενιόρ «σκηνοθετεί» πολύπλοκες μεθόδους επιθετικής ανάπτυξης με πολλές πάσες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, ικανές να διασπάσουν ακόμα και τις πιο ικανές άμυνες.

Διαψεύδοντας τους αντιδραστικούς φιλάθλους

Όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Στρασβούργου στη «BlueCo», οι φίλαθλοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Θεώρησαν πως η ομάδα τους θα αποτελέσει ένα «εργαστήριο», το οποίο θα τροφοδοτεί με ταλέντα την «μητέρα» ομάδα του οργανισμού, Τσέλσι.

Ωστόσο, οι προβληματισμοί περιορίστηκαν δραστικά μέσα από την απόδοση στο χορτάρι. Το Στρασβούργο δημιουργεί συνεχώς νέους φιλάθλους και εξελίσσει το ίδιο το άθλημα. Η «μηχανή» του Ροσενιόρ έχει κατορθώσει να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους οπαδούς πως τα χρήματα που επενδύονται πιάνουν τόπο, κατακτώντας διαρκώς νέες κορυφές. Πλέον, ανήκει στο κλειστό γκρουπ των αήττητων ομάδων στις φετινές διοργανώσεις της UEFA και τα προγνωστικά την κατατάσσουν ως φαβορί για την κατάκτηση του Conference League.

Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά την τομή στην ιστορία της Ευρώπης με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Στρασβούργο καινοτομεί ξανά, αυτή τη φορά στους αγωνιστικούς χώρους, αναδεικνύοντας μία σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική, η οποία επιδρά στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου.