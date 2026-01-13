Στρατηγικές επενδύσεις και διεθνής εξωστρέφεια ενισχύουν τη δυναμική του Ομίλου Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο μέσα από τη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιάννη Μπούρα, στο TIME Magazine, η οποία αναδεικνύει τη σταθερή εξέλιξη ενός ελληνικού Ομίλου σε περιφερειακό ηγέτη με διεθνή προοπτική. Το δημοσίευμα εστιάζει στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, βασισμένη σε στοχευμένες επενδύσεις, επιχειρησιακή αριστεία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Μπούρας αναφέρεται στη στρατηγική εξαγορά της πολωνικής εταιρείας Stella Pack, η οποία ενίσχυσε το αποτύπωμα του Ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και προσέθεσε 88 εκατ. δολάρια στον κύκλο εργασιών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η εξαγορά της Stella Pack αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η επιτυχής ενσωμάτωσή της επιβεβαιώνει ότι κάθε νέα επένδυση ενισχύει τη συνολική αξία και τις δυνατότητες του Ομίλου».

Οικονομική πρόοδος και οργανική ανάπτυξη

Το TIME Magazine υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική οικονομική πρόοδο του Ομίλου, με τα έσοδα να αυξάνονται από 445 εκατ. δολάρια το 2020 σε πάνω από 700 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε. Παράλληλα, αναδεικνύεται η οργανική ανάπτυξη ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου, μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, την ενίσχυση των core brands και τη συνεχή βελτίωση της εμπορικής και παραγωγικής του βάσης.

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 60 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στα προϊόντα Ομορφιάς – Περιποίησης Δέρματος – Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας, καθώς και στις Στρατηγικές Συνεργασίες, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες οργανωμένες σε 8 business units – Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας και επιλεγμένων διεθνών αγορών), Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία & Σλοβακία, Δυτικά Βαλκάνια, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία. Ο Όμιλος διατηρεί ένα δυναμικό διεθνές προφίλ, ενδυναμώνοντας το γεωγραφικό του αποτύπωμα μέσω της παρουσίας του σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η είσοδος στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο διεθνούς ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στρατηγική ESG του Ομίλου, με σαφείς στόχους όπως: