Στρατηγική ισορροπιών από την Αθήνα: Στην Τρίπολη της Λιβύης ο Γεραπετρίτης για ΑΟΖ - μεταναστευτικό

Μετά την ματαίωση της επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης στις αρχές Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα (27/4) στην πρωτεύουσα της χώρας όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της μεταβατικής κυβέρνησης.

Επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Αθήνας να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα κέντρα εξουσίας της Λιβύης, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν βασικά ζητήματα όπως η οικονομική συνεργασία, η αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, οι εξελίξεις στην πολιτική διαδικασία και η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, Αθήνα και Τρίπολη έχουν κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, ενώ το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου των συνομιλιών θα τεθεί κατά τις διμερείς επαφές που θα έχει σήμερα η ελληνική αντιπροσωπεία.

Η ελληνική διπλωματία τονίζει ότι πρόκειται για διερευνητικές συνομιλίες, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα «δεν συζητά τετελεσμένα που είναι αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Με την Αθήνα να μην «επενδύει» μονομερώς σε μία πλευρά και στο ίδιο πνεύμα ισορροπίας με το οποίο σχεδιάστηκε η συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη στις 28 Μαρτίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να τονίσει εκ νέου τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών χωρίς την παρέμβαση τρίτων χωρών.

Στη Λιβύη αξιωματικοί του Λιμενικού για το μεταναστευτικό

Στο μεταξύ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, κατόπιν συνεννόησης του Λιμενικού Σώματος με το υπουργείο Εξωτερικών, δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του Λιμενικού μεταβαίνουν στη Λιβύη.

Επιπλέον, σχεδιάζεται τρίτος αξιωματικός να τοποθετηθεί μόνιμα στο ελληνικό προξενείο με στόχο τον άμεσο συντονισμό των επιχειρήσεων με τις τοπικές δυνάμεις και το Λιβυκό Λιμενικό Σώμα.