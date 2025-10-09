Στρατηγική Συμφωνία METLEN - Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη Μονάδα Αποθήκευσης Ενέργειας

Η METLEN και ο Όμιλος Εταιρειών Καράτζη προχωρούν σε νέα στρατηγική συνεργασία μέσω συμμετοχής τους σε κοινό επενδυτικό σχήμα με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα, για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση (energy management) Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) ισχύος 330MW / 790MWh στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αυτόνομη (standalone) μονάδα αποθήκευσης που έχει δρομολογηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να συμπληρώσει και να διευρύνει τη συνεργασία των δύο Εταιρειών για την πώληση και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας, που ήδη από τον Αύγουστο του 2024 αφορά στην υλοποίηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος262MW στην ίδια περιοχή.

Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου τριμήνου 2026. Το δε συνολικό κόστος ανέρχεται σε € 170 εκατ., για το οποίο δεν προβλέπονται ενισχύσεις μέσω επιχορηγήσεων ή φορολογικών απαλλαγών.

Η METLEN επενδύοντας στη συγκεκριμένη μονάδα, αναλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας, μέσω της M Renewables. Σημειώνεται, πως ο Τομέας M Renewables του Κλάδου Ενέργειας της METLEN διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), με παρουσία και έργα σε πέντε ηπείρους. Μόνο το 2024, η METLEN ολοκλήρωσε έργα αποθήκευσης συνολικής δυναμικότητας 0,7GWh, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο συμφωνιών για έργα τρίτων συνολικής δυναμικότητας 2,2GWh.

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτή με τον Όμιλο Καράτζη με τον οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, η METLEN επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της «πράσινης» μετάβασης, δημιουργώντας το Utility της επόμενης ημέρας.