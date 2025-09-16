Στρατηγική συνεργασία ομίλου Antenna με το think tank Atlantic Council

Ο Όμιλος Antenna ενώνει δυνάμεις με το Atlantic Council, το κορυφαίο αμερικάνικο think tank με ισχυρή επιρροή στη διεθνή πολιτική και την οικονομία. Μαζί ανακοινώνουν μία στρατηγική πρωτοβουλία για τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής: Την πρώτη Σύνοδο “Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit” – AEGGIS. Πρόκειται για μία καθοριστική ενέργεια που θα ενδυναμώσει τις στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις των δύο περιοχών, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ενισχύοντας τη συνεργασία τους σε σημαντικά, γεωπολιτικά ζητήματα. Πρόεδρος του AEGGIS θα είναι ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, μαζί με τον Frederick Kempe, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Atlantic Council.

Το AEGGIS θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μία συνάντηση Αρχηγών Κρατών και κορυφαίων πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η Ελλάδα, η οποία επιλέχθηκε να φιλοξενεί τη Σύνοδο κάθε χρόνο, ξεκινώντας το 2026. Χάρη σε αυτή την απόφαση, η Ελλάδα τοποθετείται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και αποκτά κομβικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη.

Με το AEGGIS θα προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, καθώς και πολιτικές προτάσεις για την ανάπτυξη όλων των καίριων κλάδων της οικονομίας, της ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, θα συζητηθούν σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου η συνεργασία και οι συνέργειες σε στρατηγικό επίπεδο είναι αναγκαίες.

«Το AEGGIS πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία αναδιαμορφώνεται μέσα από νέες συμμαχίες, αναδυόμενες ευκαιρίες και μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και του Κόλπου, προωθώντας τις στρατηγικές επενδύσεις, προάγοντας τον διάλογο για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σταθερότητα των δύο περιοχών, και στηρίζοντας τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Antenna, είμαστε υπερήφανοι που συγκαλούμε μία εξαιρετική ομάδα ηγετών, ώστε να χαράξουμε μια νέα, κοινή πορεία για τις δύο περιοχές», δήλωσε ο Frederick Kempe.

Συνέχισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna, οι οποίοι θα συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση των φιλόδοξων στόχων του AEGGIS, χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο, το στρατηγικό όραμα και τις ισχυρές σχέσεις τους».

Ο Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε από τη μεριά του, «Ο Όμιλος Antenna επενδύει με μακροπρόθεσμο όραμα σε πολλούς κλάδους διεθνώς, με την πεποίθηση ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω ισχυρών συμμαχιών. Με την παγκόσμια εμβέλειά μας και τις στενές, μακροχρόνιες σχέσεις μας στις χώρες του Κόλπου, βλέπουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τη σύγκλιση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της ηγεσίας. Με το AEGGIS, δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τον σημαντικό γεωπολιτικό δεσμό μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και του Κόλπου, και να δημιουργήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες που προάγουν την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινή πρόοδο».

Επίσης, συμπλήρωσε, «Ο Fred Kempe και το Atlantic Council είναι οι ιδανικοί συνεργάτες για την υλοποίηση αυτού του οράματος, με αμοιβαία οφέλη και απτό αντίκτυπο τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις χώρες του Κόλπου».

Το AEGGIS θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τη διαδικασία των υφιστάμενων Συνόδων της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της προσεχούς Συνόδου του 2026 στο Ριάντ, δημιουργώντας προτάσεις πολιτικής και συναντήσεις που θα υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες συνέργειες σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.