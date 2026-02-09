Στρατηγικό άνοιγμα με Ινδία: Συμφωνία για την αμυντική βιομηχανία υπέγραψε ο Δένδιας στο Νέο Δελχί

Με την υπογραφή συμφωνίας-ορόσημο για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην Ινδία

Ο Νίκος Δένδιας και ο Ινδός ομόλογός του Ράτζναθ Σινγκ, υπέγραψαν κοινή δήλωση προθέσεων με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας και τη θέσπιση των βάσεων για ένα πενταετές σχέδιο δράσης. Με αυτή τη συμφωνία, Ελλάδα και Ινδία αποφασίζουν να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα των αντίστοιχων εγχώριων αμυντικών οικοσυστημάτων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία θα γίνει μέσω του προγράμματος «Atmanirbhar Bharat» ή αλλιώς «Αυτοδύναμη Ινδία», ένα ολοκληρωμένο όραμα για την Ινδία που ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Μόντι το 2020, με στόχο να καταστήσει την χώρα της νότιας Ασίας ανεξάρτητη σε οικονομικούς και στρατηγικούς τομείς.



«Η σχέση με την Ινδία είναι στρατηγική και μακρινού ορίζοντα για την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, κάνοντας λόγο για μια συνεργασία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τα οικονομικά και βιομηχανικά δεδομένα ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως σημείωσε, η Ινδία –μια χώρα 1,4 δισ. κατοίκων με Ένοπλες Δυνάμεις που προσεγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο στελέχη– αποτελεί εταίρο εξαιρετικής σημασίας, ενώ οι δύο πλευρές μοιράζονται ήδη κοινά αμυντικά συστήματα, όπως τα μαχητικά Rafale.

ΦΩΤΟ: ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/EUROKINISSI

Πέρα από τη συμφωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με «βαθιά και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων» για τις περιφερειακές εξελίξεις, τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας. Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά την παραμονή του στην Ινδία, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής, παρουσία στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών αμυντικών επιχειρήσεων. Εκεί ανέπτυξε τη μεταρρυθμιστική «Ατζέντα 2030» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το πολυεπίπεδο αμυντικό δόγμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

ΦΩΤΟ: ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/EUROKINISSI

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη διασύνδεση των αμυντικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Ινδίας, αλλά και των νεοφυών επιχειρήσεων των δύο χωρών, προτείνοντας τη δημιουργία μόνιμου Forum επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και σταθερού μηχανισμού επαφών και κοινών ασκήσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι δηλώσεις Δένδια

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον ομόλογό του ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η επίσκεψη μου στην Ινδία. Είχα την ευκαιρία, καταρχάς, να συναντήσω τον υπουργό Εξωτερικών, τον Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ (Subrahmanyam Jaishankar) και να επισκεφθώ μετά μια σειρά από Βάσεις, αλλά και εταιρείες και το οικοσύστημα καινοτομίας της μεγάλης αυτής χώρας. Να έρθω σε επαφή με τον τρόπο που σκέφτονται, με το τρόπο που αναπτύσσουν και μεταρρυθμίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τους. Και τελικά σήμερα, πέρα από την κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη, να συναντήσω τον Υπουργό Άμυνας Ινδίας κ. Singh, με τον οποίο είχαμε μια βαθιά και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων.

ΦΩΤΟ: ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/EUROKINISSI

«Θέλω να πω ότι οι σχέσεις μας με την Ινδία είναι σχέσεις που μπορούν να αποτελέσουν για την Πατρίδα μας, την Ελλάδα, μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία σε διμερές καταρχήν επίπεδο, ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και βοήθειας στις ινδικές εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να μπορέσουμε από κοινού να δημιουργήσουμε καινοτόμα προϊόντα. Αλλά και μια ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή τα δυο περιβάλλοντα, των startups και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Η Ινδία ως χώρα παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για την Ελλάδα το να έχει μια στενή επαφή με μια χώρα ενός δις. τετρακοσίων εκατομμυρίων κάτοικων, με Ένοπλες Δυνάμεις που αγγίζουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης μοιραζόμαστε συστήματα. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει Rafale, όπως και εμείς. Τέλος, είχα την ευκαιρία να υπογράψω μια συμφωνία με τον Ινδό ομόλογο μου που αφορά την συνεργασία μας στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε. Επανέρχομαι: Η σχέση με την Ινδία είναι μια σχέση στρατηγική. Μια σχέση μακρινού ορίζοντα για την Ελλάδα. Μια σχέση η οποία νομίζω μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και την πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων ανάμεσα στις δυο χώρες».

ΦΩΤΟ: ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/EUROKINISSI

Κατά τη συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030», όπως και στη νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία, την οποία εγκαινίασε κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Ελλάδας, με τον τότε και νυν Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Τζαϊσάνκαρ.

Σχετικά με την «Ατζέντα 2030», ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», μια «ασπίδα» πέντε επιπέδων που καλύπτει τη χώρα μας έναντι όλων των εν δυνάμει απειλών (διάστημα, κυβερνοχώρος, εναέριος χώρος, ξηρά, θάλασσα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας).