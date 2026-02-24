Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Εικόνες και βίντεο από Αυλώνα και Θήβα

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι πύλες των Κέντρων Εκπαίδευσης σε Αυλώνα και Θήβα άνοιξαν για να υποδεχθούν τους νεοσύλλεκτους της 2026 Α’ ΕΣΣΟ. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κατάταξη, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για τη ριζική αναδιάθρωση του μοντέλου της στρατιωτικής θητείας, ώστε να μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό «σχολείο» επιχειρησιακής ετοιμότητας και δεξιοτήτων.

Η φετινή πρώτη ΕΣΣΟ αποτελεί το ορόσημο για την εφαρμογή του νέου δόγματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στον Αυλώνα (ΚΕΤΘ) και τη Θήβα (ΚΕΠΒ), οι νεοσύλλεκτοι εισέρχονται σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση αποκτά μεγαλύτερη ένταση και εξειδίκευση από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Η βασική διαφορά έγκειται στην οργάνωση των μονάδων, οι οποίες πλέον λειτουργούν με πρότυπα που θυμίζουν επαγγελματικά στελέχη, εστιάζοντας στη μικρή κλίμακα και την ταχεία αντίδραση.

Εκπαίδευση στα drones και πιστοποιημένες δεξιότητες

Η μεγαλύτερη καινοτομία που εγκαινιάζεται με τη σημερινή κατάταξη είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι κληρωτοί δεν θα περιορίζονται πλέον στις βασικές ασκήσεις πεζικού, αλλά θα εκπαιδεύονται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Παράλληλα, αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των βολών και η εξοικείωση με τον σύγχρονο οπλισμό, με στόχο κάθε στρατιώτης να ολοκληρώνει τη θητεία του έχοντας πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια.

Credits: ΥΕΘΑ

Εξίσου σημαντική είναι η διασύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας. Πολλές από τις ειδικότητες που θα αποδίδονται πλέον θα συνοδεύονται από επίσημες πιστοποιήσεις, επιτρέποντας στους νέους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στον Στρατό (π.χ. σε τεχνικές ειδικότητες ή την πληροφορική) στη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.

Credits: ΥΕΘΑ

Αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης και κοινωνική μέριμνα

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνοδεύει αυτές τις αλλαγές με την πολυαναμενόμενη αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των κληρωτών. Η κίνηση αυτή αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά των νέων και ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ συνδυάζεται με προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και ψηφιακών υπηρεσιών που κάνουν τη ζωή στο στρατόπεδο πιο λειτουργική.