Στρατόπεδα: «Ψαλίδι» 50% στην κατανάλωση ενέργειας - 17,2 εκατ. ευρώ ετήσια εξοικονόμηση

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπέγραψε χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και ΕΤΕπ, με αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 από τα πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΣ Υποστράτηγος Δημήτριος Κουρκουλάκος και το ανώτερο στέλεχος Δανείων Δημοσίου Τομέα & Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο Κωνσταντίνος Καργάκος.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των στρατιωτικών υποδομών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου επενδύσεων που θα διασφαλίσει την αξιόπιστη και αδιάλειπτη ενεργειακή τροφοδοσία, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος και θα περιορίσει την εξάρτηση από εξωτερικές ενεργειακές πηγές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η προγραμματική συμφωνία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η εκπόνηση μελετών, η ωρίμανση έργων και η υλοποίηση παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό ενεργειακών συστημάτων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

«Είναι χαρά μας που σας υποδεχόμαστε εσάς και τους συνεργάτες σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να υπογράψουμε, όπως ήδη πράξαμε πριν ελάχιστα λεπτά, μία συμφωνία που προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Κι αυτή η σύμβαση, αναφέρεται στα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της Πατρίδας μας, των οποίων η κατανάλωση όμως αντιπροσωπεύει το 62% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή, ένα έργο με ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα περιορίσει κατά 50% την κατανάλωση αυτών των εγκαταστάσεων και θα μειώσει το κόστος της ενέργειας του Υπουργείου κατά 17,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Και όλα αυτά, με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση του δικού μας προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ υπηρετεί μία σειρά προγραμματισμένων δράσεων που αφορά τη μετάβαση σε πράσινες δομές, σε δομές φιλικές προς το περιβάλλον. Αλλά επίσης και σε εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε πολύ πιο ωφέλιμες -θα μου επιτρέψετε να πω- διαθέσεις και αναφέρομαι κυρίως στα μισθολογικά και στις γενικότερες παροχές προς το προσωπικό μας.

Το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΤΕπ εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ήδη προγραμματίσει -και το ξέρει ο κ. Αντιπρόεδρος- από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, να υπογράψουμε σύμβαση που θα μας επιτρέψει στο άμεσο μέλλον να εκσυγχρονίσουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό των πέντε Στρατιωτικών μας Εργοστασίων.

Ήδη σήμερα το πρωί, επισκέφθηκα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, το οποίο είναι ένα από τα δύο εργοστάσιά μας που κατασκευάζουν drones. Έτσι, θα έχουμε και εκεί εξοικονόμηση ενέργειας, υπολογίζουμε να έχουμε μία εξοικονόμηση άνω των 10 εκατομμυρίων και βεβαίως, μια αύξηση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων.

Θα ήθελα να πω ότι αυτά δεν είναι τα μόνα τα οποία προγραμματίζουμε. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μονάδας παραγωγής ιατρικών αερίων για τη χρήση από τα Στρατιωτικά μας Νοσοκομεία, αλλά και από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αυτό θα μας εξοικονομήσει άλλα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας και άλλα 2 εκατ. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει ότι υπάρχουν λύσεις εξοικονόμησης, αρκεί να υπάρχει σοβαρότητα και συνεργασία με θεσμούς, όπως η ΕΤΕπ, που έχουν εμπειρία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης είναι γνωστό ότι το ίδιο το κτίριο του Υπουργείου, το τεράστιο αυτό κτίριο, εκσυγχρονίζεται με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, έναν τρόπο που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε τελειώσει την πρόσοψη. Έχουν αρχίσει οι εργασίες για τις υπόλοιπες όψεις του κτιρίου. Θα έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.

Και επίσης έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού του κτιρίου, που μαζί με την ολοκλήρωση του κτιρίου του Ηλεκτρονικού Πολέμου, την δενδροφύτευση (άνω των 500 δέντρων έχουν φυτευτεί στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ») και τη συνολική αναμόρφωση των εγκαταστάσεων, θα μας δώσει ένα νέο αποτέλεσμα. Όχι μόνο ένα αισθητικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα με πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κι ένα αποτέλεσμα που θα επιτρέψει το κτίριο να είναι αισθητικά άρτιο αλλά και να εντάσσεται στο περιβάλλον, έχοντας ένα πράσινο αποτύπωμα.

Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για την προσπάθεια την οποία κάναμε μαζί. Θα ήθελα να σας δηλώσω πόσο ευτυχής είμαι που υπέγραψα αυτή τη σύμβαση που φέρει τη δική σας υπογραφή.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία».

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Τσακίρης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Οι απαιτήσεις για αξιόπιστη ενέργεια σε κρίσιμες υποδομές αυξάνονται διαρκώς, δημιουργώντας την ανάγκη για πιο σύγχρονες και ευέλικτες προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΕΤΕπ στηρίζει την Ελλάδα, στην ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τρόπο πρακτικό και βιώσιμο. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον, που θωρακίζει τις υποδομές και τις καθιστά πιο έτοιμες να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση».