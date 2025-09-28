Στρατός στο Πόρτλαντ με εντολή Τραμπ – «Όχι άλλοι στρατιώτες στις πόλεις μας» απαντά το Όρεγκον

Οι ΗΠΑ σε καθεστώς πολιτικής θύελλας: οΝτόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι διατάζει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, με αποστολή την «προστασία των ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων με πλήρη ισχύ, αν χρειαστεί», στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά «εγχώριους τρομοκράτες» και την Antifa.

The U.S. military deployed to Portland, Oregon, to suppress the radical anti-fascist group (Antifa) that had turned various parts of the United States into virtual battle zones.pic.twitter.com/kpx0yyNkYB — 木蓮 (@IPhWtjGtBt91957) September 28, 2025

Η εντολή ήρθε μέσω ανάρτησης στα social media, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να στείλει «όσους στρατιώτες χρειάζονται» για να υπερασπιστούν «το πολιορκημένο Πόρτλαντ» και τις εγκαταστάσεις της ICE.

«Μηδέν στρατιώτες χρειάζονται» απαντά το Όρεγκον

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, έμαθε για την απόφαση από τα social media και απάντησε καυστικά:

«Ο απαραίτητος αριθμός στρατιωτών στο Πόρτλαντ είναι μηδέν. Δεν υπάρχει βία εδώ, εκτός κι αν σκοπεύει να τη φέρει ο ίδιος ο πρόεδρος».



Τα επίσημα στοιχεία τον δικαιώνουν: σύμφωνα με την Ένωση Αρχηγών Αστυνομίας, οι ανθρωποκτονίες στην πόλη έχουν μειωθεί κατά 51% το πρώτο εξάμηνο του 2025.



Η κυβερνήτρια του Όρεγκον, Τίνα Κοτέκ, εμφανίστηκε επίσης ανυποχώρητη: «Δεν υπάρχει καμία απειλή για την εθνική ασφάλεια, ούτε λόγος για στρατό στους δρόμους μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Επιστροφή στο 2020;

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν μίλησε για «επανάληψη του σεναρίου του 2020», όταν η παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων στο Πόρτλαντ αντί να κατευνάσει τις διαδηλώσεις για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, τις φούντωσε.



Το Πεντάγωνο δεν ξεκαθαρίζει αν θα σταλούν ενεργοί στρατιώτες, εθνοφρουρά ή ένας συνδυασμός, ενώ αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας περιορίστηκε να δηλώσει: «Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος».

Το διακύβευμα

Η απόφαση Τραμπ ανοίγει νέο κύκλο έντασης με τις Δημοκρατικές πολιτείες, λίγους μόλις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές. Το ερώτημα που πλανάται: πρόκειται για πραγματική απειλή ή για μια κίνηση πολιτικής τακτικής με στόχο τη σύγκρουση;