Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έχω να πληρώνω το νοίκι, δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά είμαι ευτυχισμένος»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη διαφορά φάσης που βρίσκεται στη ζωή του εκείνος και η σύζυγός του Σοφία Μαριόλα, μίλησε για τον έρωτα, την κατάθλιψη που πέρασε, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει σήμερα. «Η Σοφία μαγείρευε και τραγουδούσε συνεχώς. Φορούσε και τακούνια καμιά φορά. Ήταν υπέροχα ερωτευμένη. Και έλεγα, δεν με νοιάζει τι θα φάω τώρα. Είναι ομελέτα, χαβιάρι, οτιδήποτε. Και μόνο που βλέπω αυτό το θέαμα και είμαι ερωτευμένος, είμαι τέλεια.

Δεν μου έχει τελειώσει, εννοείται. Πάντα είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία. Την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να είμαι ερωτευμένος. Το ότι δεν μένουμε στον ίδιο χώρο και για πολύ πρακτικούς λόγους είπα στη Σοφία: πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τον έρωτά μας, μια χαρά, περνάμε θεϊκά, αλλά εσύ είσαι 35 τώρα, εγώ είμαι 60, άντε γεια. Όταν ξεκίνησε η σχέση μου ήμουν 52, είχε διαφορά, γιατί αυτά τα 8 χρόνια, θα είχα προλάβει τώρα ένα βασικό μεγάλωμα του παιδιού. Τώρα είμαι 60. Δηλαδή, άντε και να μείνει έγκυος, θα είμαι 61. Μετά από 8-9 χρόνια θα είμαι 70. Δεν ξέρω πότε θα φύγω ή πότε θέλει ο Χριστούλης να με πάρει, αλλά είμαι μεγάλος. Δεν είναι το ίδιο τα 52 με τα 60.

Δεν έγινε καμία αλλαγή, γιατί και τη βλέπω και τρώμε, βγαίνουμε, μου λέει τα μυστικά της, λέω τα δικά μου. Τα κάνουμε όλα. Αλλά της είπα, το παιδί είναι δική σου απόφαση. Αν θα μείνεις χωρίς παιδί και θέλεις να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, οκ. Αν ερωτευτείς, οκ, ερωτεύτηκες. Αν ερωτευτώ, εγώ πάλι οκ. Είτε είμαστε παντρεμένοι, είτε όχι. Αν ερωτευτώ, εγώ μια άλλη ή εκείνη έναν άλλον, δεν θέλω να ζήσω μια σχέση και να υπάρχουν διπλές σκέψεις και να κάνει έρωτα με εμένα και να σκέφτεται τον άλλον. Όποιος βρει σύντροφο έφυγε, αλλά παραμένουμε φίλοι».

«Εγώ πάντα ψάχνω τον έρωτα»

«Μεγάλωσα και έλεγα όλα μου τα προβλήματα στον Χριστούλη που είχα σε ένα καντηλάκι. Ώρες μιλούσα μαζί του. Θα μου πεις, ήσουν ψυχοπαθής; Ναι, ήμουν. Ήμουν εκκεντρικό παιδί, αλλά δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα ότι ήμουν φυσιολογικός. Είμαι ακόμα ιδιόρρυθμος σε σχέση με αυτό που αντιλαμβάνονται οι άλλοι, για μένα είμαι πολύ φυσιολογικός. Αλλά κανείς τρελός δεν ξέρει ότι είναι τρελός! Ο Στράτος είναι ένα ποτάμι που ρέει! Δεν μπαινοβγαίνουν άνθρωποι στη ζωή μου, γιατί πρέπει να τους αφήσω να μπουν.

Είμαι απόλυτα μονογαμικό άτομο, ας πούμε σχεσάκιας. Εγώ για να μπορέσω να φτάσω στην αποκορύφωση της σχέσης που είναι ο έρωτας, που είναι μια ενέργεια η οποία με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, αν δεν την χαλάσω σε εκτονώσεις καθημερινότητας, για να φτάσω στο σημείο να κάνω σεξ, το οποίο δεν είναι για μένα σεξ, είναι έρωτας, πρέπει να ερωτευτώ φουλ.

Μου έχει τύχει βέβαια μια, δυο φορές να κάνω σεξ από το πρώτο ραντεβού και το μετάνιωσα, ξενέρωσα. Εγώ πάντα ψάχνω τον έρωτα. Είμαι ρομαντικός τύπος φουλ του 18ου αιώνα. Δηλαδή μπορεί να καθίσω να είμαι ερωτευμένος με τον άλλο τέσσερις μήνες και να μην του το λέω».

«Θα λένε του ’στριψε»

«Η κατάθλιψη που πέρασα τρία χρόνια ήταν μια μεγάλη ευλογία, γιατί μου έμαθε πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι το σκοτάδι ήταν οι δυσκολίες. Πήγα άφραγκος στην Αμερική με τον γιο μου και τα κατάφερα. Έκανα παραγωγές χρόνια γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στη δουλειά λόγω του ότι ήμουν διάσημος και πολύ έντονος και αναγκαζόμουν να πουλάω κάθε χρόνο ένα σπίτι που ευτυχώς για κάποιον λόγο, επειδή ήταν μεσοτοιχία με τον Άγιο Γεώργιο στη Σέριφο, δεν το πουλούσα. Δεν θέλει ο Άγιος, λέω, οπότε τη γλίτωνα κάθε χρόνο.

Δεν έβγαζα λεφτά. Από το θέατρο δεν έχω βγάλει δραχμή, ποτέ. Ακόμη μου χρωστάνε θίασοι άλλων. Τώρα, είμαι πάρα πολύ άνετος, πραγματικά, πολύ ευτυχισμένος, γιατί μετακομίζω, μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω, γιατί δεν έχω να πληρώνω το νοίκι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάμπλουτος. Ξέρω, ακούγεται παράδοξο, θα λένε του ’στριψε, δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει. Είμαι καλά. Και άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στον γιο μου, εκεί πέρα, να δεις, βγάζεις λεφτά».