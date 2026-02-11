Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν είχα βαθιά κατάθλιψη πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στην στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για το πόσο δύσκολα πέρασε τα τρία χρόνια που έπασχε από κατάθλιψη και που κάθε μέρα νόμιζε πως είχε θέμα υγείας και πήγαινε συνέχεια στους γιατρούς με την… ελπίδα να του βρουν κάτι και τελικά να απαλλαγεί από το μαρτύριο της ύπαρξής του.

«Επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο! Έλεγα ότι κάτι θα μου βρουν, ότι όλο λάθη λάθη οι γιατροί, έτσι πίστευα. Πήγαινα σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή, γιατί ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη. Έβγαιναν οι εξετάσεις και ήμουν καλά. Ήταν βροχή η τρέλα που ζούσα».

«Απελευθερώθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Ο ηθοποιός μίλησε για την απελευθέρωση που νιώθει τώρα πια στα 60 του και για τα βήματα που πρέπει να περάσεις για να φτάσεις στην αγάπη! «Η αγάπη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής, αλλά από ότι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης θέλει τριάντα βήματα για να φτάσεις σε αυτήν. Αν δεν περάσεις από ταπεινότητα, υπακοή, πειθαρχία, χαρμολύπη, αγωνιστικότητα κλπ δεν φτάνεις στο σημείο να αγαπάς! Λέμε ότι αγαπάμε γιατί έχουμε ενδιαφέρον για κάποιον.

Είναι δύσκολη η ηθική σκάλα που σε οδηγεί στην αγάπη, που σημαίνει είσαι ελεύθερος από πάθη! Ξέρεις τι σημαίνει να μην έχεις πάθος; Εγώ τώρα στα 60 το κατάλαβα, ειδικά μετά την κατάθλιψη που μου έκανε πάρα πολύ καλό. Τα είδα όλα τόσο μαύρα που ξαφνικά αναγεννήθηκα κι ενώ κάνω τα ίδια πράγματα, τώρα έχω μια χαλαρότητα. Δεν με νοιάζει να αρέσω, αν θα είμαι επιτυχημένος ή όχι για τους άλλους, εάν με αγαπάνε ή όχι… Είχα συνεχώς ενοχές, ότι δεν είμαι αρκετός! Απελευθερώθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου».