Στράτος Τζώρτζογλου: Ο εκνευρισμός του για τις ερωτήσεις περί χωρισμού και η συγκίνηση του Λιάγκα

Για τον χωρισμό του αλλά και την μεγάλη αδυναμία που έχει στον γιο του Αλκιβιάδη μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και είπε: «Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αλκιβιάδη, πάνω απ’ τη ζωή μου. Και μου ‘δωσε τη δυνατότητα να μάθω ν’ αγαπάω κάτι πέρα από τα όνειρά μου, πέρα από τη ζωή μου. Πολύ ψηλά. Δηλαδή ο Αλκιβιάδης με βοήθησε να μπω πραγματικά στο φως και να καταλάβω τι σημαίνει αγάπη. Χωρίς όρους και όρια. Δεν μου το γέννησε ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό, εκτός απ’ τη μάνα μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου ‘δωσε αυτό το παιδί. Και τη Μαρία φυσικά που το μεγάλωσε και βοήθησε».

Ο Γιώργος Λιάγκας φανερά συγκινημένος του είπε: «Το γεγονός ότι σηκώθηκες χωρίς να ‘χεις λεφτά στην τσέπη και ξενιτεύτηκες, πήγες στην Αμερική χωρίς λεφτά, δεν το ‘πες στο παιδί σου και πήγες εκεί και έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις…

Γιατί ήταν δύσκολο ένας Έλληνας να μεγαλουργήσει εκεί χωρίς να ξέρει μητρική γλώσσα. Για να κάνεις και να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου, σε θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο μόνο γι’ αυτό. Όλα τ’ άλλα... Γι’ αυτό θα σε θαυμάζω και θα σου λέω πάντα μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες, ρε μάγκα».

Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία

Για τον χωρισμό με τη Σοφία Μαριόλα ο ηθοποιός εξήγησε: «Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι από τον Σεπτέμβριο. Αγαπιόμαστε πολύ. Χωρίσαμε γιατί υπάρχει για εμένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου τη Μαρία και με τον γιο μου τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι «σε αγαπάω αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι» και «τι μου δίνεις».

Αυτή η αγάπη, λοιπόν, στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του άλλου. Εγώ όταν γνώρισα τη Σοφία, τη γνώρισα πριν οκτώ χρόνια. Για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε ότι μιλάω πάλι για τη Σοφία. Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είναι και εκείνη εδώ και να μιλήσει. Γιατί να μιλάω εγώ εξ' ονόματος και των δύο; Κατά κάποιον τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις. Γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις».

Ενώ φανερά ενοχλημένος γιατί η συζήτηση συνεχιζόταν γύρω από αυτό το θέμα είπε: «Μιλήσαμε τρία δευτερόλεπτα για τη δουλειά και μιλάμε μονίμως για τη Σοφία. Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία».