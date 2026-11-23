Το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, στο προτελευταίο διάλειμμα της εκπομπής των Στραβελάκη-Παπακωστοπούλου «10 παντού», ξέσπασε άγρια μάχη ανάμεσα στους παρουσιαστές, με μάρτυρες τον ε.α πτέραρχο Κωνσταντίνο Ιατρίδη και τη συνεργάτιδα της εκπομπής Μαριάννα Γεωργαντή.

Μπορεί οι σχέσεις των παρουσιαστών να είναι διαταραγμένες από την αρχή της σεζόν, αλλά αυτή την εξέλιξη δεν την περίμενε κανένας. Τίποτα δεν προμήνυε τον εκτροχιασμό της συζήτησης -και της συμπεριφοράς- που ξεκίνησε από τον ε.α πτέραρχο , ο οποίος έπιασε κουβέντα με τον Νίκο Στραβελάκη.

Όπως μετέφεραν στον Flash άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, η συζήτηση ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη που είπε στον δημοσιογράφο για την κούρασή του και τον Νίκο Στραβελάκη που απάντησε ότι ξενυχτάει μέχρι τις 3 το πρωί γιατί ασχολείται με τη σκαλέτα της εκπομπής.

Αυτό πυροδότησε την Παπακωστοπούλου που απάντησε αμέσως: «Μας τα έχεις πρήξει με αυτή τη σκαλέτα! Ώχου με αυτή τη σκαλέτα!».

Και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Ν.Σ : Τι εννοείς;

Κ.Π Μια χαρά βγαίνει η εκπομπή και χωρίς εσένα

Ν.Σ Με μαλώνεις;

Κ.Π Ναι σε μαλώνω! Αντε και γ……!

Ο Νίκος Στραβελάκης εμβρόντητος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε και απάντησε: «Τι να σου πω κορίτσι μου; Ντροπή σου, γιατί είσαι ένα σκουπίδι. Ντρέπομαι που είσαι δίπλα μου! Σκουπίδι, ε σκουπίδι!»

Ο ε.α Πτέραρχος Ιατρίδης και η Μαριάννα Γεωργαντή ήταν αμίλητοι και παγωμένοι από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά τους. Όπως λένε μάρτυρες «αν δεν ήταν η ώρα να βγουν στον αέρα δεν θα σταματούσαν τον άγριο τσακωμό».

Η εσπευσμένη συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Η συνέχεια ήταν στο γραφείο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, που τους φώναξε να εμφανιστούν χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPΕΝ ήταν λιτός και ξεκάθαρος: «Βρείτε τα. Δεν θέλω κανένα άλλο τέτοιο επεισόδιο. Η σεζόν πρέπει να κυλήσει ομαλά. δεν υπάρχει άλλο περιθώριο».

Μάλιστα, ο ισχυρός άντρας του OPEN δεν έδωσε καμία άλλη εναλλακτική σε κανέναν από τους δυο σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να λειτουργήσει η σχέση τους. Πρέπει να ολοκληρώσουν ως δίδυμο τη σεζόν 2025-2026. Βέβαια, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι από την προηγούμενη φορά της προστριβής τους, είχε προταθεί στον Νίκο Στραβελάκη να αναλάβει ρόλο σχολιαστή στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κάτι που δεν το δέχτηκε, αφού και το συμβόλαιό του τον καλύπτει.