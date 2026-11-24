Με έναν Φρανκ Σινάτρα ξεχνιέμαι! Με το «Fly me to the moon» έκανε έναρξη το «10 Παντού» του OPEN το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου και οι δύο παρουσιαστές του, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μόνο που δεν αγαπήθηκαν ξαφνικά!

Στραβελάκης – Παπακωστοπούλου: Μετά τον καβγά, η on air αγκαλιά τους – Μας τρολάρουν pic.twitter.com/G5ornpM9sX — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Ο απίστευτος καβγάς τους το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου είναι λες και δεν έγινε ποτέ κι ας βούηξε όλη η τηλεοπτική πιάτσα και οι δυο τους, μετά φυσικά και από την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και ειδικά του διευθυντή Ειδήσεων του OPEN, Χρήστου Παναγιωτόπουλου που βρισκόταν στο πλατό.

πηγή: OPEN

«Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής μου. Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;», ανέφερε ο Στραβελάκης, με την Παπακωστοπούλου να απαντά: «Θα χορέψουμε και λίγο. Τι κάνεις, Νίκο μου;»

Στη συνέχεια που ο Στραβελάκης θέλησε να της πει για την υπερπανσέληνο του Κάστορα, η Παπακωστοπούλου είπε: «Εγώ είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω, έλα να τους τρολάρουμε» και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν όπως η Σελήνη προσεγγίζει τη Γη!

πηγή: OPEN

Αυτοί οι δύο ή που θα μας τρελάνουν και θα βγάλουν τη σεζόν (όπως τους πιέζει το κανάλι) ή που οδεύουν προς τον επόμενο καβγά τους!