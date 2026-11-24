Στραβελάκης – Παπακωστοπούλου: Μετά τον καβγά, η on air αγκαλιά τους – Μας τρολάρουν
Το πρωινό ενημερωτικό δίδυμο του OPEN φαίνεται αποφασισμένο -και πιεσμένο- να καταφέρει να βγάλει τη σεζόν…
Με έναν Φρανκ Σινάτρα ξεχνιέμαι! Με το «Fly me to the moon» έκανε έναρξη το «10 Παντού» του OPEN το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου και οι δύο παρουσιαστές του, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μόνο που δεν αγαπήθηκαν ξαφνικά!
Ο απίστευτος καβγάς τους το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου είναι λες και δεν έγινε ποτέ κι ας βούηξε όλη η τηλεοπτική πιάτσα και οι δυο τους, μετά φυσικά και από την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και ειδικά του διευθυντή Ειδήσεων του OPEN, Χρήστου Παναγιωτόπουλου που βρισκόταν στο πλατό.
«Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής μου. Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;», ανέφερε ο Στραβελάκης, με την Παπακωστοπούλου να απαντά: «Θα χορέψουμε και λίγο. Τι κάνεις, Νίκο μου;»
Στη συνέχεια που ο Στραβελάκης θέλησε να της πει για την υπερπανσέληνο του Κάστορα, η Παπακωστοπούλου είπε: «Εγώ είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω, έλα να τους τρολάρουμε» και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν όπως η Σελήνη προσεγγίζει τη Γη!
Αυτοί οι δύο ή που θα μας τρελάνουν και θα βγάλουν τη σεζόν (όπως τους πιέζει το κανάλι) ή που οδεύουν προς τον επόμενο καβγά τους!