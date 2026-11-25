Μετά τον έντονο καβγά και τη διαρροή του βίντεο, μετά τις αγκαλιές και τα «Νίκο μου» Νίκος Στραβελάκης, Κατερίνα Παπακωστοπούλου και OPEN κατάλαβαν πως δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν πως δεν συνέβη τίποτα και μίλησαν ανοιχτά για το θέμα στην έναρξη της εκπομπής «10 Παντού» της 25ης Νοεμβρίου. Μετά τα χρόνια πολλά στη συμπαρουσιάστριά του λόγω της ονομαστικής της εορτής ο Στραβελάκης ανέφερε: «Επειδή χθες ένιωσες εσύ την ανάγκη αυθόρμητα να μου δώσεις μια αγκαλιά. Τι πιο ανθρώπινο; Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες. Πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά οι οικογένειές μας. Και μου έδωσες μια αγκαλιά και ακόμα και αυτή η αγκαλιά Κατερίνα μου κανιβαλίστηκε.

Δηλαδή είπαν ότι εμείς στήσαμε, που εγώ το ένιωσα και ανταποκρίθηκα αυθόρμητα. Κανιβαλίστηκε μια αγκαλιά που ένιωσες να μου δώσεις, διότι λέει αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας μετά από ένα τρομερό επεισόδιο το οποίο έγινε και θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο κάτι.

Εδώ, εδώ είμαστε σε ένα στούντιο. Δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν έγινε τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια. Ήταν έντονο, ναι, διήρκησε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει σε σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει;

Σε συσκέψεις, σε εκπομπές. Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους ότι πω πω έγινε, είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις, με χαρακτηρισμούς προσωπικούς. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εμείς δε θίξαμε ούτε κανένα κόμμα, ούτε κανέναν επιχειρηματία. Είπαμε τίποτα για κάποιο κόμμα ότι κάτι συμβαίνει, για επιχειρηματία, για κάτι επιλήψιμο. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα.

Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο. Δύο λεπτά. Πες μου γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα. Ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Διότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζεται».

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τη σειρά της πρόσθεσε: «Θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί όπως πολύ σωστά είπες είμαστε συνεργάτες. Είμαστε μια οικογένεια στο OPEN και έχουμε και οικογένειες πίσω μας. Να το λύσουμε, να το τελειώσουμε, να προχωρήσουμε. Έχει τελειώσει. Απλά για να σταματήσει ο κανιβαλισμός παιδιά.

Επειδή το ήθος μου και η αξιοπρέπειά μου με οδηγεί σήμερα στο να σας πω ότι με τον Νίκο Στραβελάκη είμαστε δύο συνεργάτες που ναι, είχαμε μια στιγμή κατά την οποία διαφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι μας, στο γραφείο, στην καφετέρια. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καβγά και με τα συγγενικά μας πρόσωπα, με τους φίλους μας. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε και το δείξαμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι αγκαλιές είναι για να γίνονται και οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να προχωρούν.

Τώρα το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια, από τους αγαπητούς συναδέλφους κριτική. Κάντε την κριτική σας, όμως δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής, όταν κάποιοι συνάδελφοι έχετε στο παρελθόν δείξει και εσείς με το δικό σας διαφορετικό τρόπο τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί. Λοιπόν, προχωράμε. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς.

Είμαστε μια εκπομπή δημοσιογραφική που δεν κάνουμε κουτσομπολιό. Δεν ασχολούμαστε με τις ζωές μας και με τις ζωές των άλλων. Ασχολούμαστε μόνο με την είδηση. Την είδηση υπηρετούμε χρόνια. Την είδηση ξέρουμε να παρουσιάζουμε ορθά. Συνεχίζουμε και προχωράμε.

Ευτυχώς όμως τα αντανακλαστικά του σταθμού και τα δικά μας είναι πολύ γρήγορα. Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη, η οποία είναι ποινικά κολάσιμη, θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης ή η δράστιδα ή οι δράστες.

Λοιπόν, οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Η αναπαραγωγή δεν ωφέλησε κανέναν. Η επιχείρηση έχει προβεί στα δέοντα ώστε να μη γίνει αναπαραγωγή».

Στη συνέχεια ο Στραβελάκης επισήμανε: «Η πιο έντονη κριτική είδα έκπληκτος να γίνεται από εκπομπές που είναι στην ίδια ζώνη. Εμείς ξέρεις, έχουμε το 1/20 του budget και το 1/20 των ανθρώπων αυτών των εκπομπών, τις οποίες επίσης τιμώ, όπως τιμώ και όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν, όποια κι αν είναι, ψυχαγωγική, ενημερωτική και τα δύο μαζί. Όμως ξέρεις, νιώθω ότι πολλές φορές στο βάθος του μυαλού μου μπορεί να υπάρχει μια υστεροβουλία. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε. Καταρχήν ταράξαμε τα νερά. Φέραμε όλη τη ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι, ήταν ψυχαγωγική αυτή η ζώνη και ωθήσαμε άλλες εκπομπές απέναντι να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμάς για να μας ανταγωνιστούν.

Γιατί πάρα πολλές φορές είμαστε πρώτοι σε αυτή τη ζώνη με περιεχόμενο πολύ, πολύ δυνατό, πολύ αιχμηρό. Ξέρεις, από αυτή την εκπομπή έχασαν τη θέση τους υπουργοί, βουλευτές από σκληρά ερωτήματα. Βάζουμε απέναντι πολιτικούς αρχηγούς. Έχει παρελάσει από εδώ όλος ο πολιτικός κόσμος, οι οικονομικοί παράγοντες, όλοι εδώ. Είναι εδώ, έρχονται και μιλούν και τους βάζουμε απέναντι. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί πρώτον αυτό.

Δεύτερον, η επιτυχία. Τρίτον, ότι καταφέρνουμε με πολύ μικρότερα μέσα να κερδίζουμε ανταγωνιστές. Και κάτι ακόμα Κατερίνα. Επειδή ξέρεις, γνωριζόμαστε όλοι. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τόσες δεκαετίες στην πιάτσα κι εγώ το ίδιο. Μην υποκρινόμαστε. Μην κάνουμε σόου για να κερδίσουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας συναδέλφους μας.

Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου και τώρα ακόμα που απαντούμε, απαντούμε με απόλυτο σεβασμό, απόλυτο σεβασμό ακόμα και σε εκείνους που μας ας πουν αυτή την κριτική κακόπιστα και όχι καλόπιστα και υστερόβουλα, όπως υστερόβουλος ήταν και εκείνος ο οποίος κατέγραψε αυτό το βίντεο.

Εξάλλου, όλες αυτές τις μέρες αυτή τη συζήτηση την κάνουμε όλη η ομάδα ενωμένοι. Θέλω να πω ως νομικός ότι η δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του βίντεο, μου έλεγε χθες το βράδυ κορυφαίος νομικός που είναι δίπλα μας, θα μπορούσε να είναι και κακουργηματική πράξη. Είναι μια ιδιωτική στιγμή. Υποκλέπτεται, μαγνητοσκοπείται και αναπαράγεται. Θα μπορούσε να είναι και κακούργημα.

Άρα όσοι αναπαράγουν αυτή την πράξη να γνωρίζουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου. Και δεν το λέω απειλώντας. Το λέω προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε ζούγκλα. Και κάτι ακόμα. Επειδή είπες για τον διευθυντή μας. Επειδή διάβασα μέχρι και ότι χθες λέει που μου έδωσε την αγκαλιά, ήταν εδώ για να στείλει ένα μήνυμα, ποιον στηρίζει και τι κάνει.

Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος είναι εδώ καταρχήν στο κανάλι εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Είναι εδώ κάθε πρωί στο στούντιο, όπως είναι σε κάθε εκπομπή στην οποία έχει την υπογραφή της, την υπογραφή του, η κάθε εκπομπή και η δική μας. Και μας τιμά αυτό με την εμπειρία των σαράντα ετών και όλες οι εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού.

Ακόμα λοιπόν και η παρουσία του Χρήστου Παναγιωτόπουλου στο στούντιο, που κάθε πρωί εγώ δημόσια του λέω καλημέρα και εσύ το ίδιο και πέρυσι με τη Μίνα (Καραμήτρου) το ίδιο, εντάχθηκε σε ένα σχέδιο να στήσουμε μια κατάσταση. Έλεος! Ο κανιβαλισμός έχει τα όριά του και ειδικά προς συναδέλφους».