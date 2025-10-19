Πριν το 1944, η φυματίωση ήταν κυριολεκτικά θανατική καταδίκη. Οι ασθενείς στοιβάζονταν στους διαδρόμους των σανατορίων, με μοναδικά φάρμακα τον καθαρό αέρα και την ξεκούραση. Με την ανακάλυψη όμως της στρεπτομυκίνης, της μοναδικής ουσίας που δρούσε απευθείας στην αιτία της ασθένειας, τα πράγματα άλλαξαν. Η πρώτη επιτυχής δοκιμή στον ετοιμοθάνατο Robert J. Dole έδειξε αμέσως τη δυναμική του νέου φαρμάκου, με θεαματική πτώση του πυρετού και «καθαρές» ακτινογραφίες.

Το «θαύμα από τη μούχλα»

Πολύ σύντομα, έγιναν εκτεταμένες δοκιμές σε ασθενείς με φυματίωση επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρεπτομυκίνης. Οι εφημερίδες γέμισαν τις σελίδες τους με ιστορίες για «το θαύμα από τη μούχλα». Μέσα σε μια δεκαετία η ασθένεια σχεδόν εξαλείφθηκε, τα νοσοκομεία αποσυμφορήθηκαν και η ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο ανθρωποτητα ανέπνευσε με ανακούφιση. Σε βάθος χρόνου η «δεύτερη πενικιλίνη» έσωσε εκατομμύρια ζωές και έστρεψε το ενδιαφέρον των επιστημόνων στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών. Πολύ περισσότερο, οι δοκιμές της στρεπτομυκίνης έγιναν το μοντέλο για τις κλινικές δοκιμές όλων των φαρμάκων από τότε και ύστερα.

Το σωστό βραβείο στον λάθος άνθρωπο

Η ανακάλυψη του εν λόγω αντιβιοτικού και η πρακτική του εφαρμογή στην εξάλειψη της φυματίωσης συνοδεύτηκε από μία πολύ ενδιαφέρουσα διαμάχη μεταξύ επιστημόνων, της πρώτης ίσως που κατέληξε στα δικαστήρια και έγινε γνωστή ως η υπόθεση Schatz–Waksman. O Selman Waksman κέρδισε το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής του 1952, ως ο διευθυντής του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Ρούτγκερς στο οποίο έγιναν τα πειράματα. Αντίθετα ο ρόλος του Albert Schatz, ενός 23χρονου τότε διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος απομόνωσε και δοκίμασε τη στρεπτομυκίνη, αγνοήθηκε πλήρως. Τα πράγματα έφτασαν στα άκρα το 1954 όταν ο Schatz μήνυσε το Πανεπιστήμιο και τον Waksman απαιτώντας αναγνώριση.

Το δικαστήριο τον δικαίωσε μερικώς αναγνωρίζοντας τη συμβολή του και το δικαίωμά του σε ένα πενιχρό μέρος των κερδών. Όταν ο Waksman είχε βγάλει εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες με φαρμακευτικές, ο Schatz κέρδισε μερικές εκατοντάδες δολάρια. Στο παρασκήνιο το Πανεπιστήμιο είχε συνάψει μια αποκλειστική συμφωνία με φαρμακευτική εταιρεία αποδίδοντας στην τελευταία τα δικαιώματα της ανακάλυψης. Ανταποδίδοντας η εταιρεία χρηματοδοτούσε το εργαστήριο του Waksman. O Schatz συνέχισε να εργάζεται για λογαριασμό του Waksman χωρίς να γνωρίζει για τη συμφωνία.

Πανεπιστήμια σε απολογία

Η διαμάχη Schatz–Waksman έγινε η πιο πολυσυζητημένη υπόθεση στην ακαδημαϊκή κοινότητα της εποχής και ένα χαρακτηριστικό case study. Τα πανεπιστήμια βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο και αναγκάστηκαν να κάνουν παραχωρήσεις σε ότι αφορά την ιδιοκτησία της επιστημονικής έρευνας και τα πνευματικά δικαιώματα. Ανήκει μια ανακάλυψη στον διευθυντή του εργαστηρίου και μέντορα των φοιτητών, ή οι φοιτητές είχαν δικαιώματα στο χρήμα και τη δόξα που συνεπάγεται μια μεγάλη ανακάλυψη; Η διαμάχη ήταν ίσως ένα prequel της ιστορίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιώργου Πετροδασκαλάκη που δολοφόνησε τους καθηγητές φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλο και Στέφανο Πνευματικό στο μακρινό 1990.

Η αναγνώριση του Schatz ως συνεφευρέτη της στρεπτομυκίνης από τα δικαστήρια ήταν η αρχή του προσωπικού του Γολγοθά. Αφενός ο Schatz απομονώθηκε από το επιστημονικό συνάφι της χώρας τους, αφετέρου δυσκολευόταν να βρει ακαδημαϊκές θέσεις για να συνεχίσει την έρευνά του. Απογοητευμένος παράτησε τη μικροβιολογία και σπούδασε οδοντιατρική, για να ασχοληθεί αργότερα με την έρευνα στη δημόσια υγεία. Ποτέ δεν απέκτησε τη φήμη και το κύρος του Waksman και συνέχισε να μάχεται το σύστημα. Ένας άνθρωπος περήφανος για τις αρχές του και σίγουρος για τον εαυτό του, διάλεξε τον δύσκολο δρόμο και συνέχισε τη μοναχική του πορεία.

Τα ημερολόγια που απεκατέστησαν την ιστορική αλήθεια

Χρόνια μετά τη δικαστική διαμάχη, ήρθαν στη δημοσιότητα τα εργαστηριακά ημερολόγια του Schatz. Κάθε σελίδα ήταν και ένας κόλαφος για τον Waksman, αφού απέδειξαν την πολύ μεθοδική δουλειά του Schatz στην απομόνωση και δοκιμή του στελέχους Streptomyces griseus και του αντιβιοτικού του. Τα ημερολόγια σκιαγράφησαν έναν επιστήμονα με πρωτοβουλία και όχι ένα απλό εκτελεστικό όργανο του επιβλέποντός του. Είχαν ακριβή περιγραφή της απομόνωσης χώματος από τη φάρμα πτηνών στο Νιου Τζέρσεϊ που έδωσε τα πρώτα δείγματα για τον μύκητα που παράγει την ουσία. Είχαν τα πειραματικά δεδομένα που έδειξαν ότι είχε τον πρώτο λόγο στην ανακάλυψη του αντιβιοτικού και του εξασφάλισαν την ηθική δικαίωση στη διαμάχη του με το Ρούτγκερς και τον Waksman. Και ήταν η απόδειξη ότι η επιστημονική ιεραρχία είναι θεμελιωδώς αντίθετη στην ερευνητική δικαιοσύνη.

Ουσιαστικά το μόνο που κέρδισε ο Schatz ήταν η αναγνώριση από τον Τύπο που τον έχρισε «κυνηγό μικροβίων» και «κατακτητή της φυματίωσης», με τίτλους που περισσότερο αποτύπωσαν τον ενθουσιασμό του κοινού για την θεραπεία της νόσου παρά αναγνώρισαν τη συμβολή του Schatz στην επιστήμη. Αξίζει να σημειωθεί κλείνοντας, ότι η μέθοδος απομόνωσης από χώμα που εφάρμοσε πρώτος ουσιαστικα εγκαινίασε τη «χρυσή εποχή των αντιβιοτικών» (1945-1965) και καθοδήγησε μια ολόκληρη γενιά μικροβιολόγων. Δεν έγινε ποτέ καθηγητής Μικροβιολογίας και δεν απήλαυσε ποτέ τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται μια τόσο σημαντική ανακάλυψη.