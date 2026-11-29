«Στρίβει» δεξιά η Ισπανία – Ρυθμιστής το VOX για σχηματισμό κυβέρνησης
Το Λαϊκό Κόμμα στο 80% σχεδόν των ψήφων εξασφαλίζει 133 έδρες έναντι 117 των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσες
Το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναδεικνύεται πρώτη δύναμη μπροστά από τους Σοσιαλιστές (PSOE) του απερχόμενου πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στις εκλογές στην Ισπανία.
Σύμφωνα με την El Pais, με καταμετρημένο το 78,94% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται εξασφαλίζοντας 133 από τις συνολικά 350 έδρες του ισπανικού κοινοβουλίου, έναντι 117 του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και μαζί με το ακροδεξιό Vox κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία.
Η κατανομή των εδρών με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:
Λαϊκό Κόμμα (PP): 133 έδρες
Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE): 117 έδρες
Vox: 51 έδρες
ERC: 11 έδρες
Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio): 10 έδρες
EH Bildu: 7 έδρες
Junts: 5 έδρες
Adelante Andalucía: 4 έδρες
PNV: 3 έδρες
Compromis: 3 έδρες
BNG: 2 έδρες
UPN: 2 έδρες
Coalición Canaria: 2 έδρες
Podemos χωρίς εκπροσώπηση