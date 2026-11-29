Το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναδεικνύεται πρώτη δύναμη μπροστά από τους Σοσιαλιστές (PSOE) του απερχόμενου πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στις εκλογές στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την El Pais, με καταμετρημένο το 78,94% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται εξασφαλίζοντας 133 από τις συνολικά 350 έδρες του ισπανικού κοινοβουλίου, έναντι 117 του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και μαζί με το ακροδεξιό Vox κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία.

🚨 BREAKING: The Socialist regime of Spain has FALLEN, with right-wing parties taking a majority after PM Pedro Sanchez allowed his country to become invaded



SPAIN IS WAKING UP, FINALLY! 🇺🇸🇪🇸



Alberto Núñez Feijóo is set to become the next Prime Minister. pic.twitter.com/YSKqNGQHbY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 29, 2026

Η κατανομή των εδρών με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

Λαϊκό Κόμμα (PP): 133 έδρες

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE): 117 έδρες

Vox: 51 έδρες

ERC: 11 έδρες

Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio): 10 έδρες

EH Bildu: 7 έδρες

Junts: 5 έδρες

Adelante Andalucía: 4 έδρες

PNV: 3 έδρες

Compromis: 3 έδρες

BNG: 2 έδρες

UPN: 2 έδρες

Coalición Canaria: 2 έδρες

Podemos χωρίς εκπροσώπηση