Στροφή της Άγκυρας για Γαλάζια Πατρίδα: «Δεν θα υπάρχει αναφορά σε γκρίζες ζώνες»

Να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από το νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα επιχειρεί πλέον η Άγκυρα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Παρά τις κυβερνητικές διαρροές, μετά τη δημόσια παρουσίαση της πρότασης από το Κέντρο Ερευνών Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Άγκυρας (DEHUKAM) περί αναφοράς σε «γκρίζες ζώνες», πρόσωπα που συμμετείχαν στην επεξεργασία του σχεδίου επιχειρούν τώρα να δώσουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου Γιουτζέλ Ατσέρ, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασης, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει ούτε τον όρο «Γαλάζια Πατρίδα», ούτε χάρτες, ούτε αναφορές σε «152 νησιά» ή «γκρίζες ζώνες». Όπως υποστηρίζει, πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πλαίσιο νόμου» που αποσκοπεί στην κωδικοποίηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της Τουρκίας και όχι σε μια νέα διεκδικητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα.

«Γιατί τώρα;»

Το θέμα συζητήθηκε έντονα και στις επαφές του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ στην Αθήνα, όπου Έλληνες αξιωματούχοι φέρονται να εξέφρασαν απορία για τον χρόνο επαναφοράς του ζητήματος, θέτοντας επανειλημμένα το ερώτημα «γιατί τώρα;». Από τουρκικής πλευράς, πηγές συνδέουν την κίνηση αυτή με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Ερντογάν επιδιώκει να δείξει στο εσωτερικό ακροατήριο ότι παραμένει ενεργή στα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, χωρίς όμως να τινάξει στον αέρα το κλίμα επαναπροσέγγισης με την Ελλάδα.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το τέλος της αργίας του Κουρμπάν Μπαϊράμ (αρχές Ιουνίου).