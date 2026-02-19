«Αδυνατώ να πληρώσω, αφήνομαι στον συνάνθρωπο» - Έκκληση στήριξης από τον Πατέρα Αντώνιο

Για προδιαγεγραμμένη καταδικαστική απόφαση κάνει λόγο ο Πατήρ Αντώνιος, καταγγέλλοντας μεροληψία του δικαστηρίου και στέρηση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων. Παράλληλα, δηλώνει οικονομική αδυναμία και απευθύνει έκκληση για στήριξη.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος»

Τι ακολουθεί μετά την καταδίκη

Μετά την ποινή των 9,5 ετών σε βάρος του πατέρα Αντωνίου για την πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτού, οι δικηγόροι των θυμάτων επισημαίνουν τις νέες έρευνες για ψευδομαρτυρία και την κρίσιμη δίκη που έπεται. Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Ηρώ Μεταξάκη ασκούν δριμεία κριτική στην επιλογή του πατέρα Αντωνίου να απέχει από τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποφυγής των ερωτήσεων της έδρας.

Σημειώνουν μάλιστα ότι η προτίμησή του σε τηλεοπτικές εμφανίσεις αντί της φυσικής παρουσίας στο ακροατήριο εντάσσεται σε μια στρατηγική «θυματοποίησης» και παρουσίασής του ως στόχου σκευωρίας, προκειμένου να επηρεαστεί η κοινή γνώμη.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο που επισημαίνουν οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων είναι η εντολή του Δικαστηρίου, κατόπιν εισαγγελικής πρότασης, να διερευνηθούν για ψευδομαρτυρία τέσσερις πρώην φιλοξενούμενοι της δομής. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες είχαν ανακαλέσει τις αρχικές ενοχοποιητικές τους καταθέσεις κατά τη διάρκεια της εφετειακής διαδικασίας.

Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι η Δικαιοσύνη ζητά πλέον να διαπιστωθεί αν υπήρξε καθοδήγηση ή πίεση προς τους μάρτυρες αυτούς, ώστε να αλλάξουν τη στάση τους υπέρ του κατηγορουμένου, γεγονός που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ποινικών ευθυνών για το περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου.