Study in Greece: «Άνοιγμα» των ελληνικών πανεπιστημίων στην Ινδία

Ένα νέο βήμα για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων εγκαινίασε η Study in Greece (SiG), με την πραγματοποίηση στρατηγικής επίσκεψης στην Ινδία, στις αρχές Φεβρουαρίου.



Πιο συγκεκριμένα, από την 1η έως τις 7 Φεβρουαρίου 2026, η αποστολή της SiG, της ΑΜΚΕ των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων και εθνικού φορέα για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, πραγματοποίησε στοχευμένες δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών - εκπαιδευτικών πρακτόρων (educational agents) σε όλη τη χώρα για την απευθείας προσέλκυση Ινδών φοιτητών.



Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη SiG, πρώτος σταθμός της αποστολής ήταν το Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με εκπαιδευτικούς συμβούλους και παρουσιάστηκαν οι προοπτικές διεθνών σπουδών. «Η αποστολή της Study in Greece ανέδειξε σε ευρύ, διεθνές ακροατήριο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ινδία το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της για την εξωστρέφεια της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.



Όπως αναφέρεται, έγινε παρουσίαση και ευρεία συζήτηση με περισσότερους από 50 εκπαιδευτικούς συμβούλους, από διάφορες περιοχές της Ινδίας, του Νεπάλ (Κατμαντού) και αλλού, ο οποίοι ταξίδεψαν στην ινδική πρωτεύουσα για να συναντήσουν την αποστολή της SiG. «Οι επαγγελματίες agents στην Ινδία και σε όλον τον κόσμο αναζητούν ενεργά συνεργασίες με σταθερές οντότητες που λειτουργούν σε ένα κεντρικό πλαίσιο με αφοσίωση στο έργο της διεθνοποίησης. Ως εκ τούτου, εκδήλωσαν ισχυρή θέληση να ξεκινήσουν μία στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία με τη SiG, προκειμένου να κατευθύνουν Ινδούς φοιτητές στην Ελλάδα», τονίζεται.



Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), και αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο φορείς διερευνούν την προοπτική να αναπτύξουν ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών, για προγράμματα μικρής διάρκειας και για άλλες παρόμοιες δράσεις.



Μια από τις σημαντικότερες δράσεις της επίσκεψης, σύμφωνα με τη SIG, ήταν η συνάντηση με το μέλος του ινδικού κοινοβουλίου και συντονιστή Υπουργείων της Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού, Γιέραμ Βενκάτα Σάμπα Ρέντ (Yerram Venkata Subba Redd).



«Ο κ. Subba Redd ενθουσιάστηκε με την προοπτική των Ινδών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ εξύμνησε τη λειτουργία και τη δράση της Study in Greece καθώς, όπως τόνισε, αποτελεί εφαρμογή διεθνών προτύπων η οποία έλειπε από την Ελλάδα και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάδειξη της χώρας ως προορισμού σπουδών και έρευνας. Συμπλήρωσε ότι οι χώρες που έχουν αντίστοιχους φορείς, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν σημαντική παρουσία στην Ινδία με αποτέλεσμα να προσελκύουν πολλές χιλιάδες Ινδών φοιτητών στα πανεπιστήμια των χωρών τους», αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση της SIG.

Με περίπτερο η SIG τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού της Ασίας

Επόμενος σταθμός της αποστολής ήταν η Βομβάη, όπου η Study in Greece συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην ΟΤΜ, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού της Ασίας, στην οποία συμμετείχαν και σύμβουλοι εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη SIG, από το ελληνικό περίπτερο πέρασαν εκατοντάδες επισκέπτες και περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, από διάφορα μέρη της Ινδίας και από άλλες χώρες, που δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το άλμα των ελληνικών πανεπιστημίων προς τη διεθνοποίηση και επαίνεσαν το έργο της SiG. Επιπλέον, όπως σημειώνεται, αναπτύχθηκαν περαιτέρω συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους, μέσω των οποίων Ινδοί φοιτητές θα εγγραφούν στα διεθνή προγράμματα σπουδών.



Επιπλέον, προγραμματίστηκε η υλοποίηση ευρείας καμπάνιας προβολής της Study in Greece στην εφημερίδα «Hindustantimes», μια από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία σε όλη την Ινδία, παράλληλα με την καμπάνια στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα της χώρας, ενεργοποιώντας παράλληλα και influencers, που μπορούν να διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στις επιλογές του νεανικού κοινού τους.



«Τα παραπάνω αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ινδία στη συνεργασία με την Ελλάδα, με την εκπαίδευση να αποτελεί σημαντικό πυλώνα», σχολιάζεται από πλευράς SiG, τονίζοντας επίσης, ότι ο οργανισμός έχει αναπτύξει «όλες τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες προκειμένου να διαχειριστεί τη ζήτηση που αναμένεται να υπάρξει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα».



«Η αποστολή στην Ινδία αποτελεί πρωτοπορία για τη στρατηγική εξωστρέφειας στην ανώτατη εκπαίδευση», υπογραμμίζεται από πλευράς SIG και προστίθεται: «Με τη συμμετοχή της Ελλάδας και τη συντονισμένη απευθείας επικοινωνία με τοπικούς φορείς και θεσμούς, παίρνει μορφή ένα ισχυρό δίκτυο με δυνατότητες πρωτόγνωρες για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν και εξακολουθούν να αναπτύσσονται, τίθενται βάσεις για σταθερή προσέλκυση και εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τον Ινδό φοιτητή που αναζητά σπουδές στο εξωτερικό. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν συνέβαλαν στη διαμόρφωση σταθερών βάσεων συνεργασίας με μετρήσιμη προοπτική οφέλους για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η Study in Greece συνεχίζει αταλάντευτα την υλοποίηση της αποστολή της, την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων με τις προοπτικές να είναι ιδιαίτερα ευοίωνες και πολλά υποσχόμενες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ