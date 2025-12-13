«Sugarplum Glam»: Η χειμερινή τάση μακιγιάζ που ήδη μαγεύει τις γιορτές

Με ρομαντική διάθεση και έντονη λάμψη, το «Sugarplum Glam» αναδεικνύεται στην απόλυτη τάση του χειμερινού μακιγιάζ, κατακτώντας ήδη τα social media. Αυτή η γιορτινή αισθητική αντλεί έμπνευση από τα χειμερινά παραμύθια και τις λαμπερές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο τα «παγωμένα» εφέ και τα ιριδίζοντα φινιρίσματα.

Σε αντίθεση με το μινιμαλισμό των προηγούμενων ετών, το «Sugarplum Glam» βασίζεται σε μια παλέτα απαλών ροζ τόνων, φωτεινών highlights και λαμπερής λάμψης, χωρίς ωστόσο να είναι βαρύ. Παρόλο που είναι ιδανικό για τις εορταστικές εξόδους, προσαρμόζεται εύκολα και σε ένα καθημερινό, χειμερινό look.

Πώς να υιοθετήσετε το «Sugarplum Glam»

Το μακιγιάζ αυτό είναι απόλυτα προσαρμόσιμο, από διακριτικό έως έντονα λαμπερό.

Για διακριτική λάμψη: Ξεκινήστε εφαρμόζοντας ιριδίζον ροζ ρουζ στα μήλα των ζυγωματικών και ολοκληρώστε με ένα ελαφρώς λαμπερό lip gloss στα χείλη.

Για έντονο Glam: Προσθέστε παγωμένες σκιές στα βλέφαρα και μια πινελιά highlighter στα ψηλά σημεία του προσώπου. Οι πιο τολμηροί μπορούν να επιλέξουν λαμπερά κραγιόν σε αποχρώσεις βατόμουρου ή δαμάσκηνου, τα οποία συμπληρώνουν τέλεια τη φωτεινή επιδερμίδα.

Το μυστικό του «Sugarplum Glam» είναι η ελαφριά εφαρμογή και το παιχνίδι με τις υφές και το φως, επιτρέποντας στη μαγεία του χειμώνα να αναδειχθεί στο πρόσωπο χωρίς να το βαραίνει.