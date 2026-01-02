Super Cup: Με Πιρόλα στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία του για τον τελικό του Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την αναμέτρηση ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τίτλο, αλλά και για να στείλουν μήνυμα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της σεζόν.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε αποστολή 27 ποδοσφαιριστών, επιλέγοντας να πάρει μαζί του σχεδόν όλο το διαθέσιμο ρόστερ. Η απόφαση αυτή φανερώνει τη σημασία που αποδίδει ο Βάσκος τεχνικός στον τελικό, αλλά και την επιθυμία του να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές, τόσο αγωνιστικά όσο και τακτικά.



Θετικό νέο αποτελεί η παρουσία του Λορέντσο Πιρόλα στην αποστολή. Ο Ιταλός αμυντικός ξεπέρασε έναν τραυματισμό που αρχικά προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα ρισκάρει συμμετοχή, με τον Μεντιλίμπαρ να σκέφτεται κυρίως τη συνολική του ετοιμότητα για τα επόμενα παιχνίδια.



Στον αντίποδα, δεδομένες είναι οι απουσίες των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η απουσία τους αφαιρεί λύσεις, ειδικά στη γραμμή κρούσης με τον Μαροκινό, όμως ο Ολυμπιακός διαθέτει το βάθος για να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη θέση.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.