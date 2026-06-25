Super League 1: Ανοιχτό το θέμα των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι - Τι είπε ο Γκαγκάτσης

Στο τραπέζι της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/6) το ζήτημα της επαναφοράς Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πρώτο επίπεδο, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά το θέμα να παραμένει ανοιχτό και να αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τα αρμόδια όργανα το προσεχές διάστημα.

Θέση για το ζήτημα πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η κατεύθυνση που προκρίνουν τόσο η Ομοσπονδία όσο και η ΚΕΔ είναι η διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου, με Έλληνες διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου και ξένους αξιωματούχους στο VAR.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η παρουσία ξένων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια δεν φαίνεται να έχει επιφέρει τα αποτελέσματα που αρχικά αναμένονταν όσον αφορά τη μείωση της έντασης και της τοξικότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ληφθεί κάποια βιαστική απόφαση.

Έτσι, το θέμα της διαιτησίας στα ντέρμπι παραμένει ανοιχτό, με τις τελικές αποφάσεις να μετατίθενται για το επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ των φορέων του ελληνικού ποδοσφαίρου.