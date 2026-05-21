Super League 1: Φινάλε στα play out - Υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός, η τελική βαθμολογία

Με την ολοκλήρωση της αποψινής αγωνιστικής των play out της Super League, διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ η μάχη της παραμονής είχε ήδη κριθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αγώνες:

Ο Ατρόμητος για άλλη μια φορά απέδειξε ότι αδίκησε τον εαυτό του με το ότι βρέθηκε στα play out. Στον αγώνα με τον ήδη υποβιβασμένο Πανσερραϊκό έκανε επίδειξη δύναμης με ρεσιτάλ σκοραρίσματος από τον Τσούμπερ. Ο Ελβετός σκόραρε 4 φορές στο πρώτο ημίχρονο στο 3', το 19', το 22' και το 40'. Στο δεύτερο ημίχρονο με Τσιλούλη στο 78' και Πνευμονίδη στο 81' διαμορφώθηκε το τελικό 6-0.



Η Κηφισιά υποδέχτηκε την επίσης υποβιβασμένη ΑΕΛ και κέρδισε με 3-2. Τα γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους στη Λεωφόρο σκόραραν ο Λαρουσί στο 3', ο Πόμπο στο 31' και το νικητήριο γκολ ο Λαζάρ στο 79'. Η ΑΕΛ βρήκε απάντηση δύο φορές με τον Τούπτα στο 6' και τον Πέρες στο 53' αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και για το τρίτο γκολ της Κηφισιάς.

Ο Αστέρας AKTOR έφυγε με το διπλό από το Αγρίνιο με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό με γκολ των Μπαρτόλο στο 28' και Χαραλαμπόγλου στο 82' παρότι αγωνιζόταν με 10 πάικτες από το 68'. Για τους γηπεδούχους σκόραρε στο 70' ο Λομπάτο από την άσπρη βούλα, ενώ από το ίδιο σημείο είχε αστοχήσει 6 λεπτά νωρίτερα ο Μπουχαλάκης.

Η τελική βαθμολογία:

9. Ατρόμητος 46

10. Κηφισιά 41

11. Αστέρας AKTOR 36

12. Παναιτωλικός 36

13. ΑΕΛ 30 (υποβιβασμός στη Super League 2)

14. Πανσερραϊκός 29 (υποβιβασμός στη Super League 2)