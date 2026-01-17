Super League: Νίκη ελπίδας στο 90'+2' για τον ουραγό Πανσερραϊκό κόντρα στην Κηφισιά (2-1)

Καρδιά και ψυχή έδειξε ο Πανσερραϊκός στον «τελικό» με την Κηφισιά, επικρατώντας με 2-1 για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ζεράρντ Σαραγόσα πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά από 10 συνεχόμενες ήττες και έδειξε σημάδια... ζωής στην μάχη που θα δώσει για παραμονή στην κατηγορία. «Χρυσός» σκόρερ ο Μασκανάκης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους «ερυθρόλευκους».

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Κηφισιά μετά απ' αυτή στην Λιβαδειά για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και πέμπτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Πρώτη καλή στο όγδοο λεπτό. Εκτέλεση κόρνερ του Σοφιανού, η άμυνα της Κηφισιάς απομάκρυνε πάνω στον Ομεόνγκα που έκανε το πλασέ αλλά ο Ραμίρες μπλόκαρε. Ο γκολκίπερ των φιλοξενουμένων είχε δύο ακόμα επεμβάσεςι στο 21' σε προσπάθεια του Τσαούση και στο 26' σε σουτ του Σοφιανού.

Κόντρα στη ροή του ματς και στην πρώτη της τελική η Κηφισιά άνοιξε το σκορ. Ο Έμπο έπαιξε αρχικά στον Ζέρσον που είχε συγκλίνει, εκείνος με ένα τσιμπηματάκι έβγαλε τον Χριστόπουλο τετ α τετ και ο υψηλόσωμος επιθετικός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Πανσερραϊκός άγγιξε την ισοφάριση. Ο Σοφιανός έκανε το κοντρόλ στο ύψος του πέναλτι και έπιασε ένα γεμάτο σουτ, αλλά ο Ραμίρες τον σταμάτησε.

Πίεσαν οι «ερυθρόλευκοι» με το ξεκίνημα της επανάληψης. O Ίβαν δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, ο γκολκίπερ των φιλοξενουμένων έπεσε στη γωνιά του και μάζεψε την μπάλα, ενώ στο 50' απομάκρυνε εντυπωσιακά το σουτ του Καρέλη που μόλις είχε περάσει στο ματς.

Στο 56' ο Αντόνισε έπιασε ένα μακρινό σουτ, αλλά ο Τσομπανίδης επενέβη σωτήρια και τρία λεπτά μετά ο Πανσερραϊκός έφερε το ματς στα ίσια. Ο Δοϊρανλής εκτέλεσε το φάουλ, η άμυνα της Κηφισιάς δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, ο Γκελασβίλι ευνοήθηκε από τις κόντρες και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 70' μάλιστα άγγιξε την ανατροπή, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσαούση από τα δεξιά, ο Ίβαν πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ραμίρες απομάκρυνε σε κόρνερ σε μία ακόμα εντυπωσιακή επέμβαση. Σπατάλησε και άλλες ευκαιρίες με τους Ίβαν και Καρέλη και δικαιώθηκε στο 92ο λεπτό.

Ο Καρέλης έφυγε ωραία από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, όπου πετάχτηκε ο Μασκανάκης και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Γκολ: 59' Γκελασβίλι, 92' Μασκανάκης - 30' Χριστόπουλος

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 50' Σοφιανός, 60' Κάλινιν, 68' Μπρουκς, 81' Ομεονγκά - 60' Ραμίρες, 95' Σιμόν

Κόκκινες:

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος (46' Καρέλης), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Σοφιανός (53' Μπρουκς), Κάλινιν, Ίβαν (90' Μασκανάκης)

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ (62' Σιμόν), Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο (94' Μασκανάκης), Πόμπο, Αμανί (63' Πέρεθ), Αντόνισε, Γκέρσον Σόουζα (75' Νούνελι), Χριστόπουλος (75' Θεοδωρίδης)

Πηγή: Athletiko.gr