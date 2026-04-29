Super League 1 Play Off: Ιταλός ελίτ στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Ξανά στη Λεωφόρο ο Μέλερ
Με δυνατές «σφυρίχτρες» από το εξωτερικό συνεχίζονται τα Play Off - Κορυφαίος Ιταλός ρέφερι στη Τούμπα, ο Τούρκος Μέλερ ξανά στη Λεωφόρο.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League σε Play Offs και Play-out.
Όλα τα βλέμματα στρέφονται στα δύο μεγάλα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, σε παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν πολλά στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Για ακόμη μία φορά, η ΚΕΔ επιλέγει λύσεις από το πάνω «ράφι» της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Στη Λεωφόρο, το «αθηναϊκό» ντέρμπι θα διευθύνει ο Ουμούτ Μέλερ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο ματς μετά το ντέρμπι «αιωνίων» μερικές βδομάδες πριν.
Στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναλαμβάνει ο Σιμόνε Σότσα, ένας διαιτητής με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γνώριμος από προηγούμενα ελληνικά ντέρμπι, όπου έχει ήδη δοκιμαστεί σε υψηλές εντάσεις.
Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ
- Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)
- ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)
- ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα (Τρινκιέρι, Φοντάνι, 4ος Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου)
- Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, 4ος Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ)
- Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)
- Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)
- Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)