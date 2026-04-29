Super League 1 Play Off: Ιταλός ελίτ στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Ξανά στη Λεωφόρο ο Μέλερ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League σε Play Offs και Play-out.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στα δύο μεγάλα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, σε παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν πολλά στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Για ακόμη μία φορά, η ΚΕΔ επιλέγει λύσεις από το πάνω «ράφι» της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Στη Λεωφόρο, το «αθηναϊκό» ντέρμπι θα διευθύνει ο Ουμούτ Μέλερ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο ματς μετά το ντέρμπι «αιωνίων» μερικές βδομάδες πριν.

Στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναλαμβάνει ο Σιμόνε Σότσα, ένας διαιτητής με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γνώριμος από προηγούμενα ελληνικά ντέρμπι, όπου έχει ήδη δοκιμαστεί σε υψηλές εντάσεις.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ