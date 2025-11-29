Super League 2: Άνετα η Καλαμάτα με «ντοπιέτα» Παμλίδη - Τα Χανιά κέρδισαν τον Ολυμπιακό Β' (vids)

Με «σπασμένα φρένα» συνεχίζει την πορεία της προς τη Super League 1 η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε (3-0) εκτός έδρας της Ηλιούπολης για τη 12η αγωνιστική της Super League 2. Στο άλλο παιχνίδι της «αυλαίας» του Σαββάτου, η ομάδα των Χανίων επιβλήθηκε 1-0 του Ολυμπιακού Β', έπειτα από γκολ του Κουτεντάκη στο 39ο λεπτό.

Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3

Η Καλαμάτα, η οποία ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι απείλησε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης την εστία του Τσιλιγγίρη με σουτ του Μιράντα, έπειτα από ολιγωρία της άμυνας της Ηλιούπολης. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 25' μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παμλίδη. Ο 32χρονος επιθετικός διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο παιχνίδι εννιά λεπτά αργότερα, έπειτα από ασίστ του Μορέιρα. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Μάντζης στο 85' με κοντινή προβολή.

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία για την Ηλιούπολη, η οποία αμφισβήτησε το πέναλτι, που υπέδειξε ο διαιτητής στο 24ο λεπτό. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς παραμένει η Καλαμάτα, 9η η Ηλιούπολη με 7 πόντους.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (29/11)

Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0

