Super League 2: Φινάλε της κανονικής διάρκειας στον Βόρειο Όμιλο με γκολ και μια έκπληξη (videos)

Το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1) είχαμε φινάλε στην κανονική διάρκεια του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Η 18η και τελευταία αγωνιστική είχε πολλά γκολ, αρκετό θέαμα, και μια έκπληξη για μια από τις τρείς διεκδικήτριες της πρωτιάς.

Μακεδονικός - Νίκη Βόλου 0-1

Η Νίκη Βόλου δυσκολεύτηκε απέναντι στον Μακεδονικό, σπατάλησε όποιες ευκαιρίες της παρουσιάστηκαν, όμως χάρη στο γκολ του Γιάννη Λουκίνα (60') κατάφερε να αποσπάσει την νίκη και να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Στο πρώτο ημίχρονο οι δυο ομάδες δεν είχαν πολλές φάσεις, με την μεγαλύτερη μια κεφαλιά του Τσέλιου που κατέληξε άουτ (17').

Οι φιλοξενούμενοι «ανέβασαν στροφές» στην επανάληψη και στο 60' ο Λουκίνας άνοιξε το σκορ με μια κεφαλιά, βάζοντας σε θέση οδηγού τους Βολιώτες. Στην συνέχεια η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη διαχειρίστηκε καλά το προβάδισμα και πήρε την νίκη.

Καβάλα - Αστέρας AKTOR B' 1-1

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο «Ανθή Καραγιάννη», ΑΟ Καβάλα και Αστέρας AKTOR Β΄ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς (9') με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου. Τα πρώτα 25 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου είχαν φάσεις και για τις δυο ομάδες, η μεγαλύτερη για τον Αστέρα ένα λεπτό μετά το γκολ της Καβάλας, με τον Φερνάντες να μην μπορεί να κερδίσει τον Γιαννίκογλου, ενώ οι αργοναύτες έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ με τους Ρόβα και Σιφναίο να μην μπορούν να σκοράρουν. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, και κατάφεραν και ισοφάρισαν στο 59ο λεπτό, με διαγώνιο πλασέ του Σιμόνι. Στην συνέχεια οι Καβαλιώτες προσπάθησαν να πάρουν ξανά το προβάδισμα χωρίς επιτυχία, και έτσι οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Αναγγένηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Η τελευταία αγωνιστική είχε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τεράστιο διπλό μέσα στην έδρα της Αναγέννησης με 2-1. Ο Γλύνος άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 11ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος τα λάθη της άμυνας των γηπεδούχων, όμως ο Κάσσος ισοφάρισε για τους «κιτρινόμαυρους» μετά από ασιστ του Καμπετσή, στο 29ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα όμως, ο Νέστος «ξαναχτύπησε». Ο Σαπουντζής εκτέλεσε φάουλ πίσω από τη σέντρα, τροφοδότησε τον Σέα και αυτός από πλάγια θέση σούταρε και έκανε το 1-2. Ο Νέστος Χρυσούπολης κατάφερε να αντέξει, και να κρατήσει το υπέρ του σκορ, και έτσι παρόλες τις απουσίες που είχε κατάφερε και πήρε ένα τεράστιο διπλό - βάλσαμο, για την συνέχεια και για την μάχη της σωτηρίας.

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής 1-2

Καρδιοχτύπησε αλλά πέρασε νικηφόρα από τα Γιάννινα ο Ηρακλής, κερδίζοντας με 1-2 τον μαχητικό ΠΑΣ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν νωρίς το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάναλη. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να βρεί τρόπους να απειλήσει, και στο 49' κατάφερε να ισοφαρίσει, μετά από λάθος του Τσάκλα, η μπάλα κατέληξε στον Κοντονίκο ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Στουρνάρα. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα όμως για τους γηπεδούχους, καθώς στο 66' ο Δούμας δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Ο Ηρακλής παρόλη την υπεροχή του δεν κατάφερνε να σκοράρει, και με την ώρα να περνάει το άγχος μεγάλωνε. Στο 89ο λεπτό όμως ο Ντουρμισάι λύτρωσε τους φιλοξενούμενους, μετά από σέντρα από δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ουάρντα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αλβανός φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός 4-1

Υπό το βλέμμα του Ράζβαν Λουτσέσκου που βρισκόταν στις κερκίδες της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε εύκολα του Καμπανιακού και θα βρίσκεται σε θέση οδηγού στα playout. Το σκορ για τον δικέφαλο άνοιξε ο Μπαλντέ στο 8' με καρφωτή κεφαλιά, και καθώς συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες οι γηπεδούχοι, βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 36' όταν ο Αλμασίδης με φοβερή ενέργεια μπήκε στην περιοχή, σέντραρε από δεξιά και ο Πολυκράτης με κοντινό πλασέ έκανε δυο τα τέρματα του ΠΑΟΚ, που με αυτό το σκορ τελείωσε και το ημίχρονο. Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, και στο 70' ο Πολυκράτης έβαλε το δεύτερο του γκολ στην αναμέτρηση, μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Μπέρδου που του σέρβιρε. Στο 83' ο Τσοπούρογλου κέρδισε πέναλτι από τον Παπακωνσταντίνου και ο ίδιος στο 84' από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 4-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βάλουν το γκολ της τιμής στο 92' με μακρινό σουτ του Παπακωνσταντίνου.

Η τελική βαθμολογία του Βορείου Ομίλου

Standings provided by Sofascore

Η βαθμολογία των playoff και playout

Playoff

Ηρακλής 22 Νίκη Βόλου 20 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 Αστέρας AKTOR Β' 16

Playout